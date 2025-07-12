Арман СУЛЕЙМЕН - дзюдоист, 18-кратный рекордсмен мира (11-кратный по версии NAP 7 WAO), обладатель уникальных рекордов КИН, сокрушивший одним ударом 10 кирпичей. Его путь отмечен 10-кратным титулом чемпиона мира, 17-кратным званием чемпиона Кубка мира и трехкратной победой на чемпионате Азии. Мы поговорили с ним в Астане, где проживает спортсмен.

Те самые кирпичи

- Каким вы были в детстве?

- Я был первым ребенком, рос в простой семье. Мама работала дояркой, отец – механизатором. Появился на свет семимесячным, крошечным – всего 1,8 кг. Хрупкий, болезненный… В школе меня многие обижали. Но всему свое время. Я вырос в селе, где целыми днями хозяйство: коровы, куры, огород… Учился неплохо. Конечно, как и все, хулиганил. Бабушка моя. ныне покойная, рассказывал в детстве очень много казахских сказок про батыров, про Кажымукана - она его вживую видела. Ее рассказы очень много мне дали. Я хотел быть, как Кажымукан. Эти рассказы, как сказка, впечатляли меня и, наверное, на подсознательном уровне подтолкнули к спорту.

Вдребезги





- Как давно вы в спорте? Что привело вас на эту стезю?

- В школьные годы волей-неволей занимался волейболом и футболом. Не то, чтобы любил, скорее терпел, потому что выбора не было. Но душа рвалась к борьбе. Помню, как в соседнем поселке проходила районная спартакиада, и я узнал, что там будет борьба. Загорелся, упросил отца, но он был непреклонен: «Еще сломаешь чего доброго!» Я смирился, но решил, что все равно поеду. Сел на велосипед и уехал. Тогда ведь сотовых не было… Пропал на целый день, до ночи. Вернулся домой – взбучка была хорошая. На следующий день снова сбежал. И вот тогда меня заметил тренер. Я стоял, завороженно наблюдая за борцами. Видимо, взгляд мой был настолько горящим, что тренер меня запомнил. Позже он говорил, что сразу увидел во мне потенциал.

Поступив в университет, первым делом захотел записаться на дзюдо. Но сокурсники отговаривали: мол, поздно уже начинать, покалечат только. Я пошел в тренажерный зал. Мой первый тренер сразу во мне что-то увидел, загорелся мной. Я был тогда худым, всего 60 кг. Но уже к концу первого курса, после года тренировок, весил 66 кг. Он говорил, что у меня скрытый талант, что нельзя бросать. А на втором курсе смотрю – те самые ребята, что отговаривали, сами пошли на дзюдо. Прихожу как-то в зал, а там – тот самый тренер со спартакиады. Подхожу к нему, а он говорит: «Где-то я тебя видел…» Я напомнил ему тот случай. Он вспомнил, обрадовался: «Беру!» Тогда тренировки стоили 600 тенге, помню, в 2002 году. Первые деньги отдал, и началось…

У меня сразу два тренера было. Как-то раз стоит немецкий парень, тоже дзюдоист. Тренер говорит: «Иди поборись с ним». А я бороться-то толком не умею. Все мои знания – это картинки из книжек по самбо, которые я в школе перерисовывал. Сам учился по ним. Но вызов есть вызов. Начал бороться. Парень этот – городской, техничный, опытный дзюдоист. Бросить меня не может, но и я свои «книжные» приемы применить не могу – слишком уж он хорош. В итоге я просто взял его на силу, поднял в воздух и швырнул на татами. Тренер подскочил и закричал: «Эй, Коня Романовский!» (Я ведь из поселка Романовка, нынешний - им. Рахымжана Кошкарбаева). Забавно, что мой тренер до сих пор в Instagram, когда мне какие-то комментарии пишет, смайлики лошадей отправляет. Никто не понимает, конечно.

В общем, до пятого курса занимался дзюдо. С первого месяца меня начали возить по соревнованиям. Сначала все проигрывал, а через несколько месяцев начал побеждать. Но так как я поздно начал, травм было очень много. В 2009 году женился. Помню, тогда начал набирать вес. Потом пошел в тренажерный зал и снова загорелся. Стал фанатом: ни о чем не думал, кроме зала, тренировок, железа. Днем и ночью только об этом и грезил. Также занимался немного для себя бодибилдингом, пауэрлифтингом. Но каких-то выдающихся силовых показателей за собой не то, что не наблюдал, я просто к этому не стремился. Не ставил себе цели стать самым сильным.

Спортивные сослуживцы

- Ваше жизненное кредо?

- Я всегда себе говорю, что жизнь коротка, а цели далеки. Надо идти, надо стремиться вперед. У меня очень много планов, и я должен все это успеть. Хочу оставить след после себя. Я не хочу славы, быть богатым, быть политиком и не хочу власти. Просто хочется жить в соответствии со своими моральными принципами, в ладу со своим внутренним «я». И чтобы мои труды остались в истории. Желаю, чтобы в Казахстане было много сильных спортсменов, которые побеждают на мировых аренах. Хочу показать, что у нас очень много достойных спортсменов.

Сгибание арматуры на зубах

- Какой материал поддается удару ученика, а какой - только мастеру? Есть ли разница, что и как ломать: доски, кирпичи, лед или что-то еще?

- Новые, старые, трухлявые… Сотни видов кирпичей, сотни видов досок. Лед – тоже особенный. Все по-разному. Лед мы специально заготавливали: ездили на речку, вырезали бензопилой. Ломать лед несложно, но маленький лед – это слишком слабо. Поэтому приходится брать большие блоки. Одного кулака мало, приходится бить всем запястьем, чуть ли не до локтя.

Что касается учеников… Сразу я никогда сразу ученикам кирпичи не даю. Сначала долго набиваем руки, потом постепенно, потихоньку переходим к кирпичам. Потому что, если человек сломает руку, появится страх, и он больше не сможет.

У меня было много хейтеров, которые писали всякие гадости. Один все время твердил: «Да я приеду, сломаю твои десять кирпичей! Давай на миллион тенге спорить! Конкретно я тебе говорю!» Я не отвечал. И вот однажды приезжаю в зал, смотрю – стоит. Я там как раз кирпичи ломал. Говорю: «Пошли тогда. Если не сможешь сломать, миллион тенге ставишь?» Он: «Да, да! Пошли! Я тебе покажу!» Заходим, ставим пару кирпичей. Я тренируюсь, разминаюсь и ломаю. Он берет, ставит два кирпича… Бах! И рука пополам. Но что мне понравилось – он ни писка, ни визга не издал. Просто вспотел и тяжело дышал. Там водитель его был, вызвали скорую, машину оставили, уехали. Он сказал, что машину заберет, и вечером мы рассчитаемся. Вечером я приехал – машины нет. Звоню ему – телефон заблокирован. Уехал. В общем, кинул меня на миллион тенге.

У меня есть ученики, которые долго - по полгода, по году - тренировали руку, потом сломали один кирпич и просто перехотели. Есть те, кто дошел до двух, до трех, есть те, кто пробовал, не получилось и больше не хотят. А есть ребята, которые на протяжении трех-четырех лет до сих пор на двух кирпичах остались, дальше не хотят, потому что боятся.

Я говорю, что все проблемы в голове. Все решается только через голову. Когда ты в ладу с самим собой, со своей головой, когда ты умеешь управлять своими мыслями, можешь отдать приказ отключить страх, тогда ты быстро пойдешь вперед.

Так тоже можно

- Бывало страшно?

- Спорт не только развивает физически, он меняет характер. Упорство, целеустремленность, дисциплина – спорт настраивает человека на такую волну: ни шагу назад и никогда не сдаваться. Плюс победа над своими страхами: как физической болью, так и моральными, волевыми качествами. Совершенствование себя, как говорится. Страх перед соперником, перед судьей… Все это перебарывается на чемпионатах. Спорт помогает.

- Как фокусируете свои возможности в долю секунды и не ломаете руку?

- Я фокусируюсь на правильной траектории удара. Ударная поверхность – кирпич. Плюс объект удара – тоже кирпич. Я рассчитываю его толщину, ширину, длину, его вес. Когда беру кирпич, чувствую его силу. Сразу могу сказать, с какой силой его сломаю: быстро, долго, тяжело или вообще не сломаю. Плюс конечная точка – это не сам кирпич, а твоя рука, она как меч. Если ты будешь думать, что точка А – это пик, когда меч сверху стоит, а точка Б – это кирпич, то твой меч просто прилетит и остановится там, где твой кирпич. Поэтому я свою руку чувствую, как меч. Точка А – сверху. Точка Б – снизу, под кирпичами. Рассчитываю, что вот здесь примерно полтора метра размах, разлет, и я должен ударить с такой быстрой скоростью и примерно с такой силой. Все это приходит с опытом. И когда бью, рука просто проваливается вниз, кирпичи разлетаются.

Здесь живет счастье

- Ваши планы на ближайшее будущее?

В ближайших планах – 2025 год. Я взял его себе как отпуск. У меня обнаружили аденому гипофиза головного мозга. Лечусь усердно, это тяжело и дорого. В прошлом году, после ноябрьского чемпионата, обнаружили эту аденому, и я сразу принялся за лечение. Не унываю, иду вперёд, стараюсь победить болезнь и двигаться только вперёд. Скорее всего, с осени уже вернусь на чемпионаты. Сейчас пока тренируюсь, силы возвращаются, и я думаю, что стану ещё сильнее, ещё лучше и быстрее.

Фото на память

- Поражения… Часто?

- По поводу поражений – да, бывает. Я же, как говорится, специалист не только в кирпичах. Бывают поражения, когда тянул спецтехнику тяжёлую: погрузчики, КамАЗы, трактора, БТР тоже тянул зубами, три LandCruiser'а, завязанные друг на друга, протащил. Очень много всяких разных тяжёлых штук: штанги поднимаю, опасные трюки с ножами делаю. Много трюков, видео с которыми Instagram, TikTok банят: грелки засовываем внутрь одну, две, три, двойной, тройной толщины. И бывало, что не мог сломать кирпич, потянуть какую-то технику. Моменты поражения – чувство стыда, чувство пустоты и в то же время ярости на себя, что не смог. И тогда начинаю тренироваться, изучать дальше, идти к этому и всё равно это преодолеваю. Я никогда в жизни не оставляю недоделанным, и обязательно должен выигрывать.

Фото и видео из личного архива Армана СУЛЕЙМЕНА