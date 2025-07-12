Цветаевские - пироги особенные. Отличаются от обычных заливных, где используется два вида теста. Здесь из теста только основа, благодаря чему пирог получается легким и очень нежным. Считается, что печь его можно с любыми фруктами и ягодами. Наш Ночной Дозор приготовил его с абрикосами. Передал на дегустацию - прелесть!

Цветаевский пирог с абрикосами - это вкуснейший десерт

Муку смешать со щепоткой соли и разрыхлителем, добавить к ней в миску размягченное сливочное масло кусочками. Смешать масло с мучной смесью (тут лучший инструмент - ваши пальцы). Добавить сметану, быстро вымесить тесто до однородности, скатать в шар, обернуть пищевой пленкой, отправить в холодильник на полчаса.

За это время помыть, обсушить абрикосы, порезать их на половинки. Теперь заливка. Яйца смешать с сахаром и сметаной, чтобы кристаллики полностью растворились, добавить кукурузный крахмал. Готово.

Несколько ремарок от Ночного Дозора.

- Автор рецепта говорит, что сметану можно брать любой жирности. У меня дома были остатки рикотты (мягкого сыра), я часть сметаны ею заменил, - написал он. - Добавил в заливку немного ванили. Для выпечки использовал силиконовую форму диаметром 28 см. Тесто вынул из холодильника. Раскатал скалкой так, чтобы хватило на бортики. Их выровнял уже в форме. Наколол вилкой. И отправил в духовку на 10 минут, чтобы дно немного подпеклось. Автор рецепта, которым я пользовался, так не делала. У нее все выпекалось разом. Ну а я подстраховался. Достал из духовки основу, разложил половинки абрикосов срезами вниз, распределил заливку, продолжил выпечку. Рекомендовано в рецепте печь полчаса при 180. У меня до красивого золотистого колера пирог дошел через 55 минут.

По словам Дозора, когда пирог уже был вполне хорош собой, его вынули. Но было ощущение, что в недрах у него «жижка». При этом многие фруктовые пироги подаются на стол теплыми, чтобы есть их, например, с мороженым... Дотошный кулинар сделал запрос Искусственному Интеллекту. И тот выдал рекомендацию: «Дай пирогу остыть в форме, он стабилизируется и станет нарезаемым». Совет оказался дельным. После полного остывания пирог легко вышел из формы. Его нарезали, попробовали.

- Это божественно вкусно, - написал Дозор, который, вообще-то, не очень щедр на эмоции по поводу кулинарии.

Так что пеките и наслаждайтесь.

Ингредиенты

Тесто: 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 100 г сливочного масла, 100 г сметаны. Заливка: 2 яйца, 100 г сахара, 300 г сметаны, 1 ст. л. (с горкой) кукурузного крахмала, щепотка ванилина или немного ванильного сахара. Начинка - 250-300 г абрикосов.

Фото Ночного Дозора