После многолетнего отсутствия тротуар на ул. Майлина в Костанае обещают восстановить
Галина КАТКОВА
Об этом говорилось 30 марта на аппаратном совещании в городском акимате. Речь идет об участке вдоль забора железнодорожной больницы, который установлен так, что люди вдоль него вынуждены ходить по проезжей части.
Протяженность опасного для жизни пешеходов участка - более 95 м, уточнил заместитель акима Костаная Алмат ИСЕНБАЕВ. Кстати, за забором медицинского учреждения оказалась и теплотрасса.
- Так не пойдет. Надо вопрос решить, - сказал аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. - Земля в собственности больницы? Надо с ними обсудить варианты. Или сервитут оформить, или изымать придется...
Отметим, названный участок - один из десятков в областном центре, где пешеходам ходить опасно из-за отсутствия тротуаров, особенно зимой.
«НГ» в 2025 году публиковала репортаж на эту тему. В нем адреса вопиющих нарушений на улицах Пушкина, Толстого, Юлии Журавлевой снабжены картинками. Где-то город бизнесу землю отдал, где-то частные дома, как на ул. Пушкина, при попустительстве городской власти на тротуары выдвинулись. Редакция тогда делала запрос в акимат по этому поводу. Ответили, что проблема имеет место, решать такие вопросы будут по возможности, «в рабочем порядке, во время производства работ по ремонту, реконструкции улиц».
Фото автора
