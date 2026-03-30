Вопрос о сгенерированном видео с улицы Дощанова областного центра сегодня, 30 марта, даже вынесли на аппаратное совещание. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ был возмущен и расценил видео как недостоверную информацию.

- С помощью ИИ улицу Дощанова во что превратили, смотрите... Ну разве такое есть у нас? - сказал он. - Кстати, это недостоверная информация, по идее это наказуемое деяние. Взяли выставили в соцсети. Мне звонят - что там у вас в Костанае, дороги не делаются, что ли. Теперь выясняется, что это, оказывается, ИИ.

Он добавил, что не говорит: мол, «все дороги идеальные». К тому же есть находящиеся на гарантии подрядчиков после ремонтов.

- Посмотрите все дороги на гарантии, - дал аким поручение отделу ЖКХ, - На проспекте Абая - последний год гарантийного срока. Надо максимально все огрехи исправить. Мы все конкурсы провели вовремя. Деньги есть на текущий ремонт, на средний, подрядчики определены. На этой неделе сделайте объезд по гарантийным дорогам. На следующей неделе пускай выходят на работу, если погода позволит! Гарантийные ремонты выполнить в первую очередь!

