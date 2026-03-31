В нашем регионе прием в первый класс пройдет с 18 июня по 31 августа. Об этом только что сообщили в управлении образования. Вчера, 30 марта, сообщали, что подача документов пройдет в два этапа: с 18 по 28 июня, а затем с 11 июля по 31 августа. Сейчас оба срока объединили.

- Для всех, задававших вопрос по справкам. По информации управления здравоохранения, если медосмотр пройден, то повторно его проходить в июне не надо, справки указанных форм необходимо скачать с портала электронного правительства egov.kz, - отметили в ведомстве. - Вся информация должна храниться в системе, поэтому справки просто скачиваются.