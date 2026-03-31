Срок подачи документов в первый класс увеличили на две недели в Костанайской области
31 марта 2026, 14:00 | Государство
В нашем регионе прием в первый класс пройдет с 18 июня по 31 августа. Об этом только что сообщили в управлении образования. Вчера, 30 марта, сообщали, что подача документов пройдет в два этапа: с 18 по 28 июня, а затем с 11 июля по 31 августа. Сейчас оба срока объединили.
- Для всех, задававших вопрос по справкам. По информации управления здравоохранения, если медосмотр пройден, то повторно его проходить в июне не надо, справки указанных форм необходимо скачать с портала электронного правительства egov.kz, - отметили в ведомстве. - Вся информация должна храниться в системе, поэтому справки просто скачиваются.
31.03.26 19:04 Миллиардные нарушения при распределении грантов - министра спросили о личной ответственности
31.03.26 17:04 Молодые бадминтонисты Костанайской области успешно выступили на республиканском и международном турнирах
31.03.26 11:54 «Хочу себе большое будущее» - Как проходил II тур Олимпиады Iqanat к Костанайской области
31.03.26 10:52 «Аят» не смог набрать очки в матчах со вторым подряд лидером чемпионата Казахстана по футзалу, уступив с одинаковым счетом
31.03.26 09:00 КНБ проводит расследование по общению водителя с полицейским в патрульной машине на улице Костаная
30.03.26 21:06 «С помощью ИИ улицу превратили...» - аким Костаная об ответственности за картинки в соцсетях
