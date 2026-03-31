В областном этапе республиканской олимпиады приняли участие 427 восьмиклассников сельских школ, отобранных из 2 900 участников первого тура.

Участники во время тестирования

Состязания проходили 27 марта на трёх площадках: школа им. Ш. Уалиханова в Аулиеколе, специализированный лицей-интернат информационных технологий «Озат» и школа-гимназия-интернат им. И. Алтынсарина в Костанае.

Координатор образовательного фонда IQanat Гульнара Берсагурова

- Второй тур направлен на выявление сильнейших и наиболее мотивированных учащихся, - отмечает региональный координатор образовательного фонда «IQanat» Гульнара БЕРСАГУРОВА. - По его итогам по всей стране будут определена тысяча финалистов. Большинство - дети из многодетных, неполных и социально уязвимых семей. 125 финалистов станут обладателями полного гранта на обучение в школе-пансионате IQanat в Бурабае, ещё 125 - частичных грантов по программе Advance. Остальные 750 будут зачислены в трёхлетнюю программу сопровождения, которая включает углублённое изучение профильных предметов, английского языка, подготовку к ЕНТ и международным экзаменам, развитие IT-навыков, лидерских качеств и предпринимательского мышления.

По данным организаторов, благодаря такой подготовке до 94% участников программы поступают на гранты в ведущие вузы Казахстана и зарубежья. Сейчас выпускники IQanat обучаются в 19 странах мира.

Участники олимпиады «IQanat»

Сами участники признаются: участие в олимпиаде для них = важный шаг к большим целям.

- Я очень давно хочу поступить в IQanat. Хочу себе большое будущее и верю в свои силы, - поделилась с «НГ» ученица Октябрьской общеобразовательной школы Светлана САЛТЫМУРАТОВА. - В будущем хочу стать инженером-механиком в машиностроении. Пока не определилась с вузом, но понимаю, что такие олимпиады открывают большие возможности. У нас были занятия с тьюторами - онлайн и офлайн. Они очень хорошо объясняют, с ними легко общаться.

В ходе олимпиады школьники выполняли задания на логическое, критическое и пространственное мышление, математическую грамотность и знание английского языка. Кроме того, каждый участник сдавал один профильный предмет на выбор: математику, физику, химию, биологию, географию или историю Казахстана.

- Это огромный шанс для моего будущего. Я готовилась: решала задания, участвовала в олимпиадах, помогали учителя, - рассказала ученица Узункольской ОШ № 1 Ясмина ЖИТЕРБАЕВА. - Занималась по программе peer-to-peer, которая мне очень помогла. Мой тьютор очень понятно объяснял, проводил занятия в интересной форме, и благодаря этому я заинтересовалась английским и географией. Я выбрала географию, как профильный предмет. В будущем хочу стать адвокатом. Пока не решила, в какой вуз поступать, но понимаю: если пройду дальше, откроется больше возможностей. Этот проект даёт шанс получить гранты, учиться за границей, путешествовать и общаться с людьми из разных стран.

Особенность олимпиады - формат обучения peer-to-peer, «равный равному». В рамках этой программы старшеклассники и выпускники IQanat помогают младшим участникам готовиться к заданиям, объясняют сложные темы и делятся собственным опытом.

Исполнение гимна «IQanat»

Помимо тестирования, для школьников организовали мотивационные тренинги, интеллектуальные игры и спортивные мероприятия. Такой формат позволяет не только проверить знания, но и развивать уверенность в себе и навыки коммуникации.

- Тестирование прошло организованной атмосфере, где участники чувствовали себя уверенно и спокойно, - говорит Гульнара Берсагурова. - При этом особое внимание уделялось академической честности: в каждом кабинете находились администратор из числа учителей школы-интерната им. И. Алтынсарина и волонтёр, которые следили за порядком процесса. На партах у школьников были только самые необходимые вещи: тесты, листы ответов, ручки и вода. Всё это помогло создать честные и равные условия для каждого участника

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынулы