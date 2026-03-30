Жители города сообщили «НГ», что возле лога Абиль-сай и дома по адресу ул. Алтынсарина, 228 «Б» в Костанае сливают нечистоты. По словам горожан, проблема носит системный характер и продолжается уже длительное время.

- Тут постоянно запах канализации, и мы долго не могли понять, в чем причина. Может ночью, может рано утром на постоянной основе сливают это всё, - рассказала «НГ» местная жительница. - Невозможно дышать, летом форточки открыть нельзя даже.

Женщина рассказала, что сегодня, примерно в 14.50, удалось зафиксировать происходящее на видео. Кроме того, местная жительница отмечает, что лог постепенно превращается в стихийную свалку.

- Мало того, что канализацию сливают, так ещё и мусор туда закидывают. Частный сектор носит туда отходы. Акимат в прошлом году вычистил лог, а теперь всё это заброшено. Превратили его в помойку, - говорит она.

Женщина уже обратилась в отдел ЖКХ. Пообещали разобраться в ситуации.

Напомним, ранее "НГ" уже сообщала о подобном случае. Тогда ситуацию прокомментировали в Департаменте экологии.

Кадр из видео