Водитель машины, житель Узункольского района Александр, ранее сам заявлял, что никакой взятки полицейским не давал, а на видео очевидца запечатлено то, как у него выпала визитная карточка. Тем не менее, после резонанса скандальное видео обещали проверить в управлении собственной безопансости ДП Костанайской области.

Кадр из видео

Инцидент произошел 7 февраля. На кадрах видно, как мужчина в салоне патрульной машины протягивает руку в сторону кармана полицейского, после чего они жмут руки и пассажир покидает автомобиль. В комментариях к видео предположили, что автор видео стал свидетелем дачи взятки полицейскому.

Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН, отвечая на запрос "НГ", сообщил, что после публикации в прессе проведено служебное расследование:

- По его результатам принято решение передать собранные материалы в ДКНБ по Костанайской области для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель начальника ДКНБ по Костанайской области Ерзат ЖАКСЫБАЕВ сообщил "НГ", что ведомство начало досудебное расследование, зарегистрированное в ЕРДР по ч.2 ст. 366 УК РК (Получение взятки).

- Вместе с тем, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК,иная информация разглашению не подлежит, - отметил Жаксыбаев.

Ранее в полиции сообщали, что водителя автомобиля марки Volkswagen привлекали к административной ответственности по ст. 594 ч. 1 КоАП РК «Нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги», штраф по этой статье составляет 3 МРП.