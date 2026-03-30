Под водой оказались дорога к приюту «Пушистый друг» возле дачного общества "Мелиоратор" и территория, где живут животные. Проезда сейчас нет. Волонтеры просят помощи - нужны корм животным и бытовая техника для его хранения.

- 28 марта вода начала потихоньку идти, а вчера резко хлынула, - рассказала "НГ" учредитель ОФ "Пушистый друг" Елена ТЮТЮНИК. - Сейчас чуть лучше, но вода опять прибывает

Затоплены хозяйственные постройки, в том числе кошачий домик и дом, где живут волонтёры. Двор завален мусором, который принесла вода. Сгорели холодильник и морозильная камера, в которых хранились запасы еды для животных. Но всех питомцев удалось спасти.

- Слава богу, с собачками всё хорошо. Часть находится на другой территории - там не топит. А тех, кто был здесь, я сама вывела на сухое место, - пояснила Елена. - В приют пешком хожу, потому что дорога очень плохая - там глина. В этом году затопило сильно, раньше вода в дом не заходила.

На место приезжали сотрудники МЧС, они эвакуировали на лодке людей, проживающих в дачном обществе.

- Сейчас срочно нужны корма. Дальше сами справимся, - говорит Елена Тютюник. - Также, по возможности, помочь техникой - рабочим холодильником или морозильной камерой. Может, у кого-то стоит рабочий, но вам не нужен. Будем очень благодарны.

Помочь приюту "Пушистый друг" можно так:

Kaspi Gold: +7-708-598-50-52

+7-705-777-97-61

Kaspi Pay

Фото Елены ТЮТЮНИК