Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

На Корейском мосту из-за арматуры движение становится односторонним /Фото автора

- На Корейском мосту в сторону Костаная по правой стороне арматура торчит из асфальта, - сообщал водитель в конце февраля. - Там знак поставили, но в темноте могут люди и не заметить. Она уже, наверное, с месяц торчит из асфальта. Гаишники ездят там и никто внимания не обращает. А это потенциально опасный участок. Подряд едут - кто-нибудь да нарвется.

На месте корреспондент «НГ» увидел, что по правой стороне из Тобыла в Костанай друг за другом расположены три линии торчащей арматуры поперек всей дороги. Натянутая когда-то оградительная лента лежит на дороге. Пока водители объезжают кусочек дороги с арматурами, движение становится односторонним - выезжают на встречную полосу. Все выглядит слаженно и аккуратно, будто так всегда и было.



29 марта в акимате Костаная сообщили, что движение в сторону Костаная перекрыли из-за ремонта. Утром 1 апреля обещают открыть.



Ранее мы публиковали сообщение жителя Костаная Бахытжана ЖОЛМАГАМБЕТОВА о том, что на пр. Кобыланды Батыра, около поликлиники № 3, водители иной раз не могут разъехаться. Поэтому, предлагает он, со стороны фитнес-клуба надо поставить знак «Въезд запрещен».



- Останавливаются машины, привозят клиентов, останавливаются напротив поликлиники и едут в направлении центра, - писал Жолмагамбетов.



Ответ обоих ведомств ожидается 31 марта.