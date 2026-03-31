Матчи 35-го и 36-го туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026. «Аят» проводил в южной столице против возглавившего турнирную таблицу «Кайрата».

Капитан «Аята» Азат Валиуллин против Жомарта Токаева / Фото instagram.com/afckairat

Во многом то, что лидером стал алматинский клуб, заслуга «Аята», отобравшего на своем паркете в минувших турах очки у шедшего на тот момент на первом месте «Семея» (6:5 и 2:2).

Интересно, что в первом круге в Рудном «Аят» также отобрал очки у «Кайрата» (3:2 и 4:4).

Рудничане и в Алматы начали матч активнее, однако первая же их ошибка на своей половине поля на 3-й минуте привела к голу, автором которого стал бразильский форвард Эдсон. Пропустив гол, «Аят» не изменил тактике, продолжая играть первым номером. И через три минуты гости добились своего, а отличился лучший бомбардир команды Жеже, перехвативший мяч у своей штрафной площади и после сольного прохода переигравший бразильского вратаря алматинцев Вандерсона.

Но еще через три минуты хозяева заработали штрафной удар на левом фланге, и после его розыгрыша Даурен Турсагулов вновь вывел «Кайрат» вперед. А через 12 секунд еще один бразилец алматинцев Атирсон воспользовался тем, что его соотечественник вратарь «Аята» Джексон Сант'Анна вышел далеко из ворот, сделал счет 3:1.

До перерыва команды создали еще несколько опасных моментов у ворот соперника, но счет не изменился.

На пятой минуте второго тайма Жеже перехватил перед штрафной площадью хозяев передачу вратаря «Кайрата» и сократил счет до минимума. Но голы на 33-й и 34-й минутах в исполнении бразильского нападающего алматинцев Кайо Руиза и португальского универсала Угу Невеша сняли вопрос о победителе - 5:2.

В повторном поединке счет открыли гости. Сделал это на 8-й минуте прямым ударом со штрафного защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков. Хозяева ответили голом бразильца Рафао на 14-й минуте. А на 18-й минуте в течение 20 секунд капитан «Кайрата» Биржан Оразов и Кайо Руиз довели счет до 3:1.

В середине второго тайма интригу в матч вернул капитан «Аята» Азат Валиуллин. Однако на 34-й минуте Эдсон вновь довел разницу до комфортных двух мячей, а на 39-й минуте Оразов оформил дубль, повторив счет первого матча - 5:2.

После этих туров «Аят» опустился на шестую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Каспий», который на своем паркете поделил очки с занимающим седьмое место «Тулпаром» (0:3 и 4:3).

«Кайрат» тоже опустился на строчку ниже, пропустив на первую «Семей», который значительно улучшил свою разницу мячей после домашних игр с «Актобе» (9:0 и 6:3).

Преследующий актобинцев и идущий четвертым «Атырау», выиграв в гостях оба матча у «Караганды» (3:2 и 5:4), сократил отставание до пяти очков.

Как и «Караганда», по 33 очка набрали «Астана», переигравшая дома «Жетысу» (7:2 и 4:2), и «Байтерек», выигравший в гостях у аутсайдера «Шымкента» (6:2 и 6:4).

В следующих турах 3 и 4 апреля «Аят» будет принимать в Рудном «Каспий».