Видео с нападением группы мужчин на сотрудника правоохранительных органов сейчас распространяют в социальных сетях. Прислали его и в редакцию "НГ". Инцидент, как говорится в сообщении, произошел утром 28 марта в микрорайоне Береке. Факт нападения подтвердили в пресс-службе департамента полиции.

- Полицейский, находясь вне службы и сопровождая своих малолетних детей, сделал замечание правонарушителям за грубое нарушение общественного порядка. В ответ они перешли к открытой агрессии и применили к нему физическую силу, - сообщили в ведомстве. - Сотрудник был в форме, собирался выезжать на работу.

Личности всех нападавших уже установили, их задержали. По факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело.

- Подчеркиваем: посягательство на сотрудника полиции - это прямое нарушение закона. Такие действия будут пресекаться жестко и без компромиссов. Каждый виновный понесёт ответственность в полном объёме, - заключили в ведомстве. - Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Санкцию по мере пресечения, выбранную судом, в ДП не называют "в интересах следствия". По данным "НГ", нападавших отпустили под домашний арест.

Пострадавший сотрудник полиции сейчас находится на амбулаторном лечении, его дети не пострадали.