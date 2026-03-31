В Шымкенте завершился лично-командный чемпионат Казахстана по бадминтону среди юниоров, в котором приняли участие более 150 спортсменов 2008 г. р. и моложе из десяти регионов республики.

Алиса Кулешова на турнире в Уганде / Фото instagram.com/cpor_qostanai

Сборная Костанайской области, составленная из воспитанников Центра подготовки олимпийского резерва, ДЮСШ № 2 и ДЮСШ Костанайского района, завоевала золотые медали во всех категориях, добавив к ним еще одно второе и шесть третьих мест в личных соревнованиях.

В командных соревнованиях наша команда оставила на втором месте сборную Западно-Казахстанской области, а на третьем - хозяев чемпионата шымкентских бадминтонистов и сборную Каарагандинской области.

Призеры чемпионата Казахстана (U18) по бадминтону среди юниоров / Фото instagram.com/sport_mektebi_2.kst

В одиночной категории среди юниоров чемпионом Казахстана стал Тимур Бурханов (Костанайская РДЮСШ и ЦПОР), выигравший в финале у Арнура Тапишева из Западно-Казахстанской области. А бронзовую медаль завоевал Ерасыл Ахмет (Костанайская РДЮСШ), как и Мустафа Маликжан (Западно-Казахстанская область).

Призеры чемпионата Казахстана (U18) по бадминтону среди девушек / Фото instagram.com/sport_mektebi_2.kst

Среди девушек в одиночной категории у наших бадминтонисток полный комплект наград: чемпионкой стала Диана Наменова (Костанайская РДЮСШ и ЦПОР), второе место у Алисы Кулешовой (ДЮСШ № 2 и ЦПОР), и бронза на счету Киры Казак (ДЮСШ № 2). Еще одну бронзовую медаль в этой категории завоевала Лазиза Амангельдинова (Западно-Казахстанская область).

Призеры чемпионата Казахстана (U18) по бадминтону в мужской парной категории / Фото instagram.com/sport_mektebi_2.kst

В мужском парном разряде первое место заняли Тимур Бурханов и Ерасыл Ахмет, выигравшие в финале у западноказахстанцев Арнура Тапишева и Мустафы Маликжана. Обладателем бронзовой медали стал Богдан Карачурин (Костанайская РДЮСШ), выступавший в паре с Рахимом Жетписбаем из Алматы.

Призеры чемпионата Казахстана (U18) по бадминтону в женской парной категории / Фото instagram.com/sport_mektebi_2.kst

В женской парной категории ожидаемо первенствовали Диана Наменова и Алиса Кулешова, уверенно переигравшие в финале Лазизу Амангельдинову (Западно-Казахстанская область) и Амалию Орманову (Туркестанская область). А третьих мест у Костанайской области в этой категории сразу два - у Софии Гальченко и Дарьи Зоткиной (Костанайская РДЮСШ), а также у Киры Казак, выступавшей в паре с Елизаветой Рыжевич (Карагандинская область).

Тимур Бурханов (слева), Диана Наменова и Алиса Кулешова в составе молодежной сборной Казахстана / Фото kbf.kz

Золотую медаль в смешанной парной категории завоевала Алиса Кулешова, выступавшая вместе с Мустафой Маликжаном (Западно-Казахстанская область). В финале они были сильнее западноказахстанской пары Расула Сагындыка и Лазизы Амангельдиновой. А Ерасыл Ахмет и Диана Наменова стали бронзовыми призерами, как и Арнур Тапишев (Западно-Казахстанская область) и Амалия Орманова (Туркестанская область).

А накануне этого чемпионата РК в Уганде, в городе Кампала, сильнейшие молодые казахстанские бадминтонисты приняли участие в международном турнире «Uganda Junior International 2026».

В этом турнире при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области в составе молодежной сборной Казахстана выступили воспитанники ЦПОР Диана Наменова, Алиса Кулешова и Тимур Бурханов, завоевавшие полный комплект наград.

Золотых медалей за победу в женской парной категории были удостоены Диана Наменова и Алиса Кулешова. Серебряную медаль в одиночной категории завоевала Диана Наменова, а бронзовыми призерами в смешанной парной категории стали Тимур Бурханов и Алиса Кулешова.

На счету молодежной сборной Казахстан еще одно серебро, которое принесли в копилку команды Мустафа Маликжан и Арнур Тапишев из Западно-Казахстанской области, выступавшие в мужской парной категории.