В Минфине предлагают поправки в систему электронной очереди для пропуска грузового транспорта через границу. В частности, предлагается ввести плату за ускоренное пересечение границы. Вы бы поддержали такое предложение? 1. Да. Если это и правда поможет с очередями фур на границе, то почему нет.

2. Скорее да. Если плата будет обоснованной и пойдет на улучшение погранпунктов.

3. Скорее нет. Едва ли эта мера сможет реально сократить очереди на границе.

4. Нет. Такая плата лишь повысит цены на определенные товары и разгонит инфляцию.

