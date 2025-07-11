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У кого отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае?

11 июля 2025, 20:56 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 14 по 18 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы в пяти районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-349 (работы на ВЛ)

с 14 по 18 июля с 10:00 до 18:00

  • ИП Ещенко, 
  • магазин «Зоосфера», 
  • «Перестройка», 
  • ТОО «F-lain» по ул. Дулатова, 184/1.

Частный сектор:

  • ул. Рабочая, 71-112, 
  • ул. Байтурсынова, 167-205, 
  • ул. Дулатова, 181-213, 
  • ул. Шипина, 78-87, 
  • ул. Алтынсарина, 155-189.

ТП – 264 (работы на ВЛ)

с 14 по 18 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 
  • ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, 
  • ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

ТП – 151 (работы на ТП)

14 июля 2025 года с 10:00 до 16:00

  • Промзона ул. Складская,
  • ТОО «Строитель», 
  • ИП Калашников

КТП – 115 (работы на ТП)

14 июля 2025 года с 10:00 до 16:00

  • ИП Нуркина, 
  • магазин «Ника», 
  • «Шинсервис».

Частный сектор:

  • ул. Свободы, 43-98, 
  • ул. Красносельская, 46-94, 
  • ул. Мичурина, 1-51, 
  • ул. Транспортная, 1-15,15а, 
  • ул. Темирязева, 2-47.

ТП – 403 (работы на ТП)

15 июля 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Школа-лицей № 1,
  • Экономический колледж, 
  • аптека № 13, 
  • магазины «Керамо-Морацци», 
  • «Белый ветер», 
  • «Комфорт», 
  • «Успех», 
  • «Элеганс», 
  • «Каролина», 
  • обменный пункт КДМ.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби, 101, 
  • ул. Чехова, 96,100,102, 
  • ул. 1 Мая, 81, 99. 