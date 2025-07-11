У кого отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае?
11 июля 2025, 20:56 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 14 по 18 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы в пяти районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-349 (работы на ВЛ)
с 14 по 18 июля с 10:00 до 18:00
- ИП Ещенко,
- магазин «Зоосфера»,
- «Перестройка»,
- ТОО «F-lain» по ул. Дулатова, 184/1.
Частный сектор:
- ул. Рабочая, 71-112,
- ул. Байтурсынова, 167-205,
- ул. Дулатова, 181-213,
- ул. Шипина, 78-87,
- ул. Алтынсарина, 155-189.
ТП – 264 (работы на ВЛ)
с 14 по 18 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,
- ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.
ТП – 151 (работы на ТП)
14 июля 2025 года с 10:00 до 16:00
- Промзона ул. Складская,
- ТОО «Строитель»,
- ИП Калашников
КТП – 115 (работы на ТП)
14 июля 2025 года с 10:00 до 16:00
- ИП Нуркина,
- магазин «Ника»,
- «Шинсервис».
Частный сектор:
- ул. Свободы, 43-98,
- ул. Красносельская, 46-94,
- ул. Мичурина, 1-51,
- ул. Транспортная, 1-15,15а,
- ул. Темирязева, 2-47.
ТП – 403 (работы на ТП)
15 июля 2025 года с 10:00 до 18:00
- Школа-лицей № 1,
- Экономический колледж,
- аптека № 13,
- магазины «Керамо-Морацци»,
- «Белый ветер»,
- «Комфорт»,
- «Успех»,
- «Элеганс»,
- «Каролина»,
- обменный пункт КДМ.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби, 101,
- ул. Чехова, 96,100,102,
- ул. 1 Мая, 81, 99.
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