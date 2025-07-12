Карповики ликуют! Наконец-то финишировал долгий период ожидания и можно заняться своим любимым хобби. Но, увы, окончание срока нерестового запрета на ловлю карпа - это не гарантия результативной рыбалки.

Понять, чтобы поймать

Как известно, диким родичем карпа является сазан. Впервые сазана начали искусственно разводить в Китае, после чего он распространился по всему миру и стал называться карпом. Учитывая его исторически южное происхождение, можно понять, почему карп так неравнодушен к теплу. Нерестится он позже иных наших рыб (щуки, окуня, плотвы, карася), дожидаясь прогрева воды до 18-21 градуса Цельсия. А поскольку даже при одинаковой температуре воздуха водоемы прогреваются с разной скоростью, никогда нельзя с однозначной определенностью сказать, когда в том или ином конкретном месте начнется нерест карпа, а когда закончится.

Невозможно просчитать сроки нереста еще и потому, что у этой царской рыбы он может затянуться на все лето, поскольку при нашем климате летний зной часто сменяется снижением температуры воздуха и, соответственно, воды. Поэтому та часть карпового народа, которая не успела выполнить свои детородные функции при нужном градусе, будет этого градуса дожидаться. Учитывать надо и то, что этот народец нерестится не сразу скопом: сначала выходит на нерест трех-, пятигодичное поколение, потом приходит очередь более взрослых, и только после них к родильной акции подключаются трофейные.

И все-таки кое-что о постнерестовом клеве карпа можно сказать однозначно. Если удается увидеть, как кипит, фонтанирует, бурлит место карпового нереста, можно к этой дате приплюсовать две-три недели, спустя эти 15-20 дней с запасами белкового деликатеса отправляться на этот водоем, где и будет реальный шанс поймать карпа. В это время, будучи голодными и ослабленными после нереста, царские особы могут вести себя не по-царски, время от времени с жадностью набрасываясь на наживку.

Однозначно можно утверждать и то, что процесс нереста в наших реках Тоболе, Убагане (в приграничных с Россией районах), торгайских речушках проходит позже, чем в прудах и озерах с небольшими глубинами и стоячей водой. И еще одно сейчас уже понятно: июльские ожидания результативной карповой рыбалки не напрасны. Пока еще это только время рыбацкой разведки, но ведь именно с нее и начинается карповое лето.

А у наших спортсменов...

Первые соревнования карповиков (Открытый кубок Костанайской области) были проведены 29 мая - 1 июня на озере Огузбалык Узункольского района. И хотя шел 9-й день нерестового запрета, думаю, рыбий народ не пострадал, поскольку все выловленное было в сохранности возвращено на родину. Судя по результатам, карп в этом водоеме с большими глубинами тогда еще только готовился к нересту, а значит, был голоден и азартен, так что спортсмены получили удовольствие и от самой рыбалки, и от хороших результатов. Судите сами, самым крупным карпом оказалась рыбина весом 7,24 кг. Самым мелким - 1,62 кг. Иные - от 3 до 7 кг. Причем таковые были у каждого из участников. 1-е место в командном зачете завоевали два Сергея - Юдин и Котляревский из Северо-Казахстанской области. Их карповый улов потянул более чем на 30 кг, но при этом он состоял всего-то из 9 рыбин.

Без опыта и хорошей подготовки такую рыбу не поймать

В этих соревнованиях участвовали давние патриоты и уже большие профессионалы карповой рыбалки Евгений КРАВЧЕНКО из Костаная и Владимир РАКИТА из Лисаковска. О них речь особая. На Огузбалыке их команда IRON CARP («Железный карп») была только пятой из десяти. А сам турнир на этом озере был шестым в копилке участия в соревнованиях «Железного карпа». Вот только до пьедестала ему никак не удавалось доплыть. И наконец случилось!

Команда IRON CARP на турнире под Челябинском

С радостью и волнением поделился со мной Евгений о том, что 7-й турнир «Железного карпа» оказался победным. Причем на соревнованиях международных, где ребята представляли не только свою команду, нашу область, но и весь Казахстан!

Это был открытый чемпионат Челябинска по ловле карпа и проходил он с 19 по 22 июня на водоеме «Кабаньи пруды».

- Продолжительность турнира - 72 часа, - рассказывает Евгений. - Это были наши третьи соревнования в этом месте, в прошлом году мы были здесь дважды, но выше 6-го места подняться не удалось. После жеребьевки нам достался 18-й сектор, зона C. Сектор хороший, крайний... Начали с того, что промаркерили зону ловли, вычислили и нашли перспективные точки, забросили оснастки. По правилам разрешено было ловить на 4 удилища одновременно. Первая поклевка осчастливила только ближе к вечеру первого дня соревнований, что заставило поволноваться. Внесли корректировки по корму и дистанции ловли, чтобы рыба стала более активной... Дальняя точка ловли составила 155 м. И угадали! Она-то нам и дала больше всего рыбы. В итоге мы поймали 39 рыбин - 106, 730 кг. 2-е командное место на пьедестале! И 1-е по «Биг фиш» турнира - «кабанчик» весом в 11 625 кг!

В чемпионате принимали участие 14 команд - 11 из разных городов России, IRON CARP и 2 команды из Петропавловска представляли Казахстан. С восторгом отозвался Евгений об этом водоеме: «Озеро - спортивного назначения, очень красивое, чистое и ухоженное. Ловля здесь разрешается только по принципу «поймал - отпусти». Проведено в зоны рыбалки электричество и установлено видеонаблюдение. Кстати, очень хорошо, четко все было организовано. Этот рыболовно-спортивный комплекс востребован, популярен, хотя пока еще в стадии становления. Так что, если кто-то пожелает поехать просто порыбачить, без заранее сделанной онлайн-заявки туда не попасть. Но, когда ты приезжаешь туда по заявке, уже знаешь, в каком секторе ты будешь рыбачить: его никто не займет». Да, у нас, костанайцев, ничего подобного нет. А жаль! Может быть, тогда бы на нашем Огузбалыке попадались не 7-килограммовые «чушки», а 11-12, как на челябинских «Кабаньих прудах».

Участники чемпионата на Верхнем Тоболе

Конечно, окрыленный успехом, «Железный карп» планирует принять участие в новом турнире розыгрыша кубка Челябинской области. А осенью посостязаться на международных соревнованиях в Краснодарском крае (РФ) на озере «Каневской». Нам же остается поздравить и порадоваться за наших спортсменов, удивиться их настойчивости, целенаправленности, неуспокоенности, целеустремленности. И, конечно, пожелать НЧХ!

Фото организаторов и участников соревнований

Клев-инфо