Нарушает ли "СтройЭлитДом" закон, вводя объекты без парковок и дворовых территорий? С другой стороны, как жильцы намерены получить пеню, вдесятеро превышающую оговорённую? В Костанае прошло первое слушание «Мукужанова против «СтройЭлитДома».

Признать акт ввода объекта в эксплуатацию недействительным, сделки – притворными, взыскать неустойку – таковы требования к застройщику по иску Шайзады Мукужановой, чьи интересы в городском суде представлял адвокат Михаил ЩУР. Как объяснил юрист, основанием иска стало то, что проектная документация строительного объекта включала в себя возведение жилья с паркингом и благоустройством дворовой территории, а по закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» приёмка и ввод в эксплуатацию объекта производится при его полной готовности. Меж тем, работы на объекте продолжаются.

Речь идёт о восьмиэтажном ЖК Da Vinci, который разместился в микрорайоне Береке. Сейчас на внутридомовом пространстве комплекса как раз завершаются работы на брусчатке и благоустройстве газона. По словам строителей, их окончания ждать не более двух недель.

- Суть нашего иска в том, что в договоре бронирования 2022 года застройщик указал определённый срок завершения строительства, - сообщил адвокат. - А это - должны дети играть во дворе, непосредственно там люди выходить, в вечернее время отдыхать. Но строительство ещё продолжается. Паркинг не достроен, придомовая территория не оформлена надлежащим образом и не благоустроена. В качестве ответственности за не вовремя оконченное строительство в договоре предусмотрена пеня.

- Всё верно. Изначально, когда мы получили архитектурно-планировочное задание, оно было взято на весь комплекс, - разъясняет начальник юридического отдела ТОО "СтройЭлитДом" Талгат ФАЗЫЛОВ, - мы разработали единый проект, который прошёл государственную экспертизу. Но в 2023 году мы прошли корректировку проекта. Корректировку, на которую тоже получена госэкспертиза.

Суть корректировки, поясняет Фазылов, в том, что огромный объект будет вводиться не весь, а блоками. Полный комплекс из 14 блоков – это достаточно сложный план. А потому он был разделён на 5 очередей, и спор идёт вокруг первой. Паркинг же относится к самой последней пятой очереди.

- Вы считаете, что незаконно сдана первая очередь, потому что весь комплекс сразу должен был построиться и сразу одномоментно? Если вы оспариваете акт приёмки объекта, то вы должны оспорить заключение государственной экспертизы, - замечает Фазылов юристу истца, - к тому же на каком основании вы хотите получить неустойку в одну десятую процента от суммы? В договоре это сотая часть процента!

- Но сотую долю процента, - отвечает адвокат Щур, - они сами установили по договору бронирования, хотя в соответствии с Законом о долевом участии в строительстве неустойка – одна десятая процента. А если положения договора не соответствуют закону, они ничтожны.

- Почему вы считаете пеню по договору о долевом строительстве, - задал вопрос Щуру судья городского суда Жумабек САДВАКАСОВ, - хотя в вашем случае с истцом заключался договор бронирования?

- Напомню, что истец получил квартиру и не пострадал никак. Другое дело, если бы стройка была остановлена или заморожена, - привёл аргумент Фазылов.

Очередное судебное слушание по иску о «квартирном вопросе» назначено на 24 июля.

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