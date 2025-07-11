В Казахстане проверили, как "Яндекс.Такси" формирует цены на поездки. Аудит показал риски завышения стоимости и снижения доходов водителей. Теперь сервис внесет изменения в свою работу, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство, передает Tengri Auto со ссылкой на Агентства по защите и развитию конкуренции.





Фото:depositphotos.com/ mikrokon

Какие риски обнаружили

Первичный аудит выявил ряд рисков, которые потенциально могли приводить к необоснованному росту цен для пассажиров и снижению доходов водителей. Среди них:

несоответствие границ города фактическим административным границам, что влияло на расчет стоимости поездки;

повышение цены за счет неценовых компонентов, не отраженных явно в интерфейсе;

отсутствие в приложении полной информации для расчета стоимости поездки;

дискриминация пассажиров по местоположению в аэропорту, из-за чего одни пассажиры могли платить дороже.

Что изменилось

Отдельно выявленные риски компания уже устранила, по другим приняла обязательства для их устранения. Так, по уведомлению агентства были изменены правила программы лояльности "Яндекс+" - теперь все расходы по предоставляемым клиентам скидкам полностью взяла на себя компания.

Кроме того, в антимонопольный комплаенс "Яндекса" внесли дополнения, которые обязывают компанию реализовать меры для недопущения: