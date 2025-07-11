В Казахстане перейдут на новую модель сайта электронного правительства - eGov.kz. Подробности о том, для чего нужна новая версия, рассказали в Министерстве цифрового развития, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Казахстан не отказывается от eGov?

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Казахстан откажется от eGov, а все электронные госуслуги будет оказывать новая платформа - QazTech. Глава Минцифры Жаслан Мадиев опроверг эту информацию, однако мы решили узнать подробности.

Как сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции, речь не идет о закрытии портала eGov.kz или отказе от него.

"Портал электронного правительства eGov.kz остается ключевым инструментом получения государственных услуг для граждан и бизнеса. Более 90 процентов государственных услуг доступны в электронном формате, и eGov.kz играет центральную роль в этой системе. Вместе с тем в Казахстане ведется плановая работа по модернизации инфраструктуры электронного правительства. В рамках этого процесса внедряется новая технологическая платформа QazTech, которая станет фундаментом для развития обновленного портала eGov 3.0", - сообщили в ведомстве.

На такие меры в Казахстане идут, чтобы улучшить качество предоставления госуслуг. При этом отказываться от привычного формата обслуживания казахстанцев не планируют. Однако, как отметили в министерстве, существующая архитектура требует обновления.

"Создание платформы QazTech и внедрение eGov 3.0 позволят Казахстану перейти на более современные технологии, повысить скорость работы государственных сервисов, обеспечить надежность, устойчивость к кибератакам и создать условия для быстрого запуска новых цифровых услуг", - добавили в ведомстве.

Когда планируется перейти на "новый eGov"?

В настоящее время ведутся работы по созданию новой версии портала – eGov 3.0. По данным профильного министерства, проект реализуется поэтапно, с учетом необходимости обеспечения непрерывного доступа граждан к услугам.

"Уже в 2025 году начнется внедрение обновленных компонентов eGov 3.0, которые будут постепенно интегрироваться в существующую систему. Завершение полного перехода планируется в течение 2026 года", - сообщили в Минцифры.

Там пообещали, что казахстанцы смогут продолжать пользоваться привычным порталом, при этом они постепенно увидят улучшения в его работе, дизайне, скорости и доступности услуг.

Сколько денег потребуется, чтобы перейти на новую систему, в министерстве не сказали, добавив, что работа выполняется "в рамках утвержденного бюджета".