Проектируемая территория располагается в границах улиц Набережная - Гоголя — Каирбекова — Аль-Фараби. Сейчас в этом тихом центре стоят преимущественно малоэтажные индивидуальные дома. В будущем их должны сменить 9-этажки.

Проект детальной планировки разработало ТОО «Инфоком Азия». По словам руководителя отдела архитектуры, строительства и градостроительства акимата Костаная Гулсары КУРМАНГАЛИЕВОЙ, которая председательствовала на слушаниях 9 июля, ПДП выполнен в строгом соответствии с генеральным планом областного центра.

«Дети пугаются»

Так говорится всегда. Сами слушания стали уже привычной процедурой для жителей города, однако у этих были особенности. Первая — назначены они были не в зале ГШДТ, как обычно, а в помещении по адресу Карбышева, 42 Г, которое многие участники слушаний с трудом нашли. Один из первых вопросов к организаторам и был об этом, мол, специально что ли здесь устроили, чтобы меньше народу пришло.

- В Школе детского творчества проводить больше не можем, - пояснила главный архитектор Костаная, - родители детей, которые посещают ее, жалуются. Возмущены тем, что участники слушаний часто ведут себя очень агрессивно, дети пугаются. Помещение на улице Карбышева нам предложил застройщик, мы согласились.

Так что впредь горожанам придется внимательно следить, где именно назначаются мероприятия по обсуждению ПДП. На эти слушания, несмотря на трудности с определением локации, добралось и зарегистрировалось 76 участников.

Не дожидаясь ПДП

Второй момент, определивший атмосферу встречи, таков: утвержденного проекта детальной планировки еще нет, однако его заказчик (компания «Аlpamys group») на проектируемой территории участки выкупает и даже строительство ведет. И если приобретение в собственность земли от стадии готовности ПДП не зависит, то ведение строительно-монтажных работ выглядит как безусловное нарушение закона.

- Есть разрешение на это строительство? - обратилась к Алмату Айткужинову («Аlpamys group») и Гулсаре Курмангалиевой старшая дома по Аль-Фараби, 19 Наталья АВЕРЬЯНОВА. - Работы там ведутся с марта. Уже этажи поднимают. Однако до сих пор на ограждении стройплощадки нет паспорта объекта.

Стройка началась у них по соседству и, по мнению жильцов дома, не просто напрямую затрагивает их интересы, но и ущемляет их. Они живут в 3-этажном доме, в котором 18 квартир и 14 офисов. Двор там совсем небольшой — узкая лента перед подъездами, которой жильцы пользуются, чтобы ставить машины во встроенные гаражи, и рядом компактная зеленая зона, где располагается детская площадка и места для отдыха взрослых. Уютно, красиво - газон, подстриженный кустарник, цветы, где только можно. Стройплощадка «Алпамыса» начинается сразу за забором этого двора. Работа там кипит. Паспорта объекта, который должен быть размещен на видном месте, корреспондент «НГ» тоже не нашел.

На слушаниях жильцы утверждали, что судя по ПДП прямо через их двор «заложен проезд». Кроме того, двор многоэтажной новостройки, если будет обустроен по нормативам — с парковками, детской площадкой - потеснит их. По Аль-Фараби, 19 зарегистрирован кондоминиум, владельцы квартир, конечно, настроены защищаться.

На вопрос старшей по дому о разрешении на строительство многоэтажного дома рядом Курмангалиева дала ответ, который удивил многих. Для начала повторила, что для любого строительства требуется разработка ПДП. Но в данном случае компания Алмата Айткужинова ведет не строительство, а реконструкцию объекта на принадлежащем застройщику земельном участке. Из зала спросили, чем в таком случае отличается реконструкция от строительства.

- Реконструкция — это модернизация либо расширение объекта, - ответила руководитель отдела архитектуры.

- Да там же все снесли, полностью, я видел, - не выдержал один из участников слушаний, - был коттедж, на его месте строят 9-этажный дом — это реконструкция что ли? Детский сад какой-то.

Получается, что строить высотку на месте одноэтажки можно вообще без ПДП? Главное — обозначить в исходных документах, направляемых в местный исполнительный орган, что вы производите реконструкцию - то есть модернизацию и расширение — старой землянки.

По поводу начатых «Аlpamys group» строительно-монтажных работ соседи адресовали письменный запрос в отдел архитектуры.

- Мы направили ваше обращение в управление государственного архитектурно-строительного контроля. По данному объекту будет открыта проверка, - сообщила Курмангалиева.

Кстати, судя по тому, как сегодня идет возведение коммерческого жилья в Костанае, предприниматели вполне освоили схему работы до утверждения ПДП под соусом «реконструкция, а не строительство». Она к тому же позволяет вести ту самую уплотняющую точечную застройку, которую у нас декларативно без конца запрещают власти. Оглянитесь и все увидите сами.

Яркий пример — возведение многоэтажного дома на месте военкомата, здание которого когда-то являлось памятником истории города. Строительство 9-этажки уже завершается. Но шло оно как «реконструкция мастерской мелкосрочного ремонта, административного здания и магазина под многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями и паркингом». Все это написано на паспорте объекта.

48 против

Зал предложил слушания, которые проходили 9 июня, отложить на две недели, чтобы дождаться ответа ГАСКа о том, так имеет ли право «Аlpamys group» вести фактически строительно-монтажные работы до утверждения ПДП. Однако организаторы слушания продолжили.

Что в целом предполагает освоение проектируемой территории, на слушаниях рассказывал ведущий архитектор проекта ТОО «Инфоком Азия» Канат МУКАНОВ. Планируется строительство 7 многоэтажных жилых домов, котельной, трансформаторной подстанции, детского сада, когда количество населения достигнет 3000 человек.

- Я представляю интересы хозяев около 70 домов по улицам Сьянова, Толстого, - сказал участник слушаний по фамилии Жусупов. - Обращаюсь к руководителю отдела архитектуры как представителю исполнительной власти. Что нужно сделать, чтобы наши дома остались в этом ПДП. Заявления куда-то писать? Только 5 или 6 человек желают продать свои участки. Остальные — нет. К тому же здесь у людей ухоженное, добротное жилье, вид города не портит.

- Генеральным планом предусмотрено развитие Костаная — для центральной части, занятой индивидуальной застройкой, это реновация, то есть реконструкция, снос, строительство домов от 5 до 9 этажей, - ответила Гулсара Курмангалиева. - Но в настоящее время исполнительные органы ничего не собираются сносить, тем более самовольно. Вы договариваетесь с застройщиками о выкупе в порядке гражданско-правовых отношений. Если не согласны, остаетесь и живете.

Она добавила также, что ПДП обязательно проходит государственную экспертизу. Если запроектированные объекты не соответствуют градостроительным регламентам, они не пройдут экспертизу.

В финале на голосование ставился вопрос «Кто за реализацию представленного проекта детальной планировки?». «За» проголосовало 18 человек, среди которых — говорили в зале — были работники «Аlpamys group», что впрочем не возбраняется, в слушаниях может участвовать любой гражданин. 48 человек проголосовали «против», поэтому слушания считаются несостоявшимися. Будет назначена дата новых. Проект, подчеркнула Курмангалиева, представят с учетом «прозвучавших мотивированных замечаний».

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