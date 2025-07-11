Об этом сегодня, 11 июля, на своей странице в Instagram сообщили в ОО «Правозащитный Центр Костанайской области». Его руководитель Николай ГИНЬЯТОВ обратился с запросом в городской отдел культуры. Там, в свою очередь, лаконично сообщили - концерт согласован.

Группа Quest Pistols. Cлева направо: Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк /Фото из Instagram аккаунта группы - @questpistolsofficial

- 11 июля в ходе рабочей встречи с участием заместителя руководителя Управления культуры и организатора принято решение о согласовании проведения концерта группы «Quest Pistols» в Костанае, - сообщает в ответе на запрос руководитель отдела культуры акимата Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА.

Напомним, ранее организатор концерта, директор агентства Eventuskaz Руслан КУНТУАРОВ рассказал «НГ», что концерт отказывались согласовывать на основании мониторинга соцсетей артистов, проведенного управлением общественного развития акимата Костанайской области.

- Удалось, потому что в этот раз я не промолчал, - прокомментировал новое решение властей Кунтуаров. - СМИ, общественники и просто неравнодушные люди поддержали - и вопрос вышел за пределы региона. Это и сработало. Спасибо каждому, кто не остался в стороне. Теперь на очереди - концерт, как и обещал.

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