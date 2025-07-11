Казахстанцы теперь могут получить в электронном формате еще один документ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как отметил Уали, ранее исполнительную надпись нотариуса оформляли исключительно в бумажном виде. Для ее получения необходимо было лично прийти к нотариусу, предоставить оригиналы документов и затем обращаться к судебному исполнителю.

- Исполнительная надпись нотариуса - это документ для принудительного взыскания долга. То есть, чтобы взыскать деньги или имущество с должника, нотариус делает специальную отметку – исполнительную надпись. Например, когда есть договор займа или аренды, нотариально удостоверенный или с оговоркой о нотариальной исполнительной надписи, взыскатель может напрямую обратиться к судебному исполнителю, минуя суд. Это экономит время и упрощает процедуру взыскания, - пояснил он.

Теперь процедура упростилась: исполнительная надпись оформляется в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи нотариуса. При этом документ обладает той же юридической силой, что и бумажный.

Создан личный кабинет, через который должник получает уведомление и может направить возражение. При наличии обоснованных претензий нотариус обязан отменить исполнительную надпись, поскольку в этом случае отсутствует бесспорность долга.