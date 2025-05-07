Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что нужно знать об отсрочке кредита военнослужащим, проходящим срочную службу, передает Tengrinews.kz.

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Как получить отсрочку по кредиту?

Призывнику нет необходимости предоставлять в банк заявление об отсрочке кредита. Информация о его призыве в кредитное бюро передается Министерством обороны, а далее - в банки и микрофинансовые организации. Те, в свою очередь, оформляют отсрочку в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления.

- Информирование осуществляется письменно и/или онлайн без необходимости личного присутствия или подписания дополнительных соглашений. Мера распространяется на основной долг и начисляемое вознаграждение, - сообщают в АРРФР.

На период отсрочки кредита военнослужащему на весь срок службы и в течение 60 дней после демобилизации не будут начисляться штрафы, пени, а также не будут применяться другие меры взыскания.

- В случае досрочного исключения из списков воинской части отсрочка сохраняется еще на 60 дней", - отметили в агентстве.

Как уточнили в АРРФР, банк об отсрочке по кредиту уведомляет военнослужащего в письменной форме либо другим "способом, предусмотренным договором банковского займа".

Как отказаться от отсрочки по кредиту?

Если военнослужащий хочет отказаться от отсрочки по кредиту, то ему (либо третьему лицу, действующему в интересах заемщика-военнослужащего по доверенности) необходимо направить письменное заявление в банк или МФО, где ранее он оформил кредит. Он это должен сделать в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления об отсрочке кредита банком. При этом, если в течение 30 дней между заемщиком и кредитором не было достигнуто соглашения об изменении условий кредитного договора, то отсрочка по кредиту сохраняется.

Если не получилось оформить отсрочку по кредиту?

Если военнослужащий не получил отсрочку по кредиту в автоматическом порядке, то тогда ему нужно направить письменное заявление в финорганизацию, а также обратиться в АРРФР.

- Отсрочка не предоставляется, если по кредиту уже вынесено судебное решение, заключено мировое соглашение или оформлена исполнительная надпись, - отмечается в сообщении.

Сколько военнослужащих получили отсрочку по кредиту?

АРРФР напоминает, что военнослужащие, проходящие срочную службу, получили право на отсрочку исполнения своих обязательств по микрокредитам и банковским займам с 2024 года.

На начало 2025 года, по информации агентства, из 22,4 тысячи призванных на срочную военную службу заемщиков отсрочку по займам получили 20,1 тысячи человек.

- Общая сумма предоставленных отсрочек составила 7,5 миллиарда тенге, - указывается в сообщении.

В АРРФР также отмечают, что 9 апреля депутаты Мажилиса Парламента во втором чтении одобрили законопроект по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финуслуг, в котором есть поправка по введению запрета на предоставление займов военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы.