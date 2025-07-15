В столице Кыргызстана городе Бишкеке прошел молодежный чемпионат Азии по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет (U20).

Бронзовый призер молодежного чемпионата Азии по греко-римской борьбе Алихан Дурсунов / Фото instagram.com/wrestling_federation_kostanay

Победители и призеры континентального первенства определялись в десяти весовых категориях.

В медальном зачете молодежная сборная Казахстана заняла третье место, завоевав две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды. А первые два места у команды Ирана, в активе которой четыре золотых и пять бронзовых медалей, и команды Кыргызстана, завоевавшей два «золота», три «серебра» и две «бронзы».

Одну из бронзовых медалей в копилку сборной Казахстана принес воспитанник Школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и ДЮШОР имени Владимира Матвиенко, мастер спорта РК Алихан Дурсунов, выступавший в весовой категории до 72 кг и готовившийся к чемпионату Азии под руководством тренеров Марата Мухамбетова и Артема Сошкина. Дурсунов завоевал право участия в континентальном первенстве, став победителем молодежного чемпионата Казахстана в этой весовой категории.

Костанайский борец провел в Бишкее три схватки. После победы в четвертьфинале над представителем Таджикистана Дурсунов уступил хозяину ковра Ильгизу Каныбекову из Кыргызстана, а в схватке за третье место казахстанец одержал победу над борцом из Японии Кенто Номурой и завоевал бронзовую медаль.

Также бронзовые медали завоевали в своих весовых категориях казахстанцы Ерасыл Мусан (до 55 кг) и Есбол Шамилов (до 63 кг), серебряным призером стал Омар Дуйсенбек (до 77 кг), а первые места заняли Темирлан Турдакын (до 87 кг) и Диас Сейиткалиев (до 82 кг).

Алихан Дурсунов с директором ДЮШОР Максатом Ережеповым, тренером Артемом Сошкиным и старшим тренером области Талгатом Жиентаевым / Фото instagram.com/dushor_kst

На торжественной встрече Алихана Дурсунова, прошедшей в зале греко-римской борьбы ДЮШОР имени В. Матвиенко, призеру молодежного чемпионата Азии и его тренеру Артему Сошкину президент ОО «Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы Костанайской области», директор ДЮШОР Мақсат Ережепов и исполнительный директор областной федерации, старший тренер Костанайской области по греко-римской борьбе Талғат Жиентаев вручили денежные сертификаты.

На встрече Талгат Жиентаев отметил, что Дурсунов - физически одаренный и трудолюбивый борец:

- Ему всего 19 лет, и он только в начале своего большого спортивного пути». С прошлого года Дурсунов входит в состав молодежной сборной страны, принимал участие в чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет. Он является студентом факультета физической культуры Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова и выступает в одной из самых конкурентных весовых категорий - до 72 кг.