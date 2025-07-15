Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал ситуацию с массовой утечкой персональных данных 16 миллионов казахстанцев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

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Во время брифинга в правительстве журналисты напомнили о недавней крупнейшей в истории страны утечки данных. На этом фоне казахстанцам продолжают массово звонить мошенники. В этой связи премьера спросили: когда, наконец, такие звонки прекратятся?

"Точно я вам не скажу, что завтра прекратятся звонки от мошенников. Я говорил о том, что 67 миллионов звонков от мошенников пресечено и не допущено. То есть они не дозвонились до наших граждан", - заявил глава кабмина.

Премьер также подтвердил факт утечки персональных данных и сообщил о расследовании по этому делу.

"Проверка ведется соответствующими органами. Уголовное дело возбуждено. Могу сказать, что это данные 2022 года по имеющейся сейчас информации. То есть утечка была по состоянию на тот период. Конечно, никого не красит, в том числе, правительство, что такие факты есть. Но, по предварительным выводам, которые есть у проверяющих органов, утечка, скорее всего, произошла из медицинских организаций. Они (организации - прим.) получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность. Есть соответствующая ответственность. Будем, в том числе с нарастанием этих угроз, реагировать в законодательном и оперативном плане", - отметил премьер.

Журналисты также поинтересовались у Бектенова, был ли кто-либо уже наказан за данную утечку.

"Именно по этой утечке – пока нет. Конкретных выводов ещё нет. Но я уверен, что правоохранительные органы дойдут до сути, установят, кто допустил это, и этот человек будет привлечен к уголовной ответственности", - заключил премьер.