Тимур Турлов, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp., продолжает оставаться в центре внимания мирового финансового сообщества. За последние месяцы его компания добилась сразу нескольких громких достижений, укрепив статус одного из крупнейших игроков в финансовой отрасли Евразии и за её пределами.

Выход на глобальный рынок

Тимур Турлов отметил, что одним из главных событий для Freedom Holding Corp. в 2025 году стало включение акций холдинга в престижный американский индекс Russell 3000, который охватывает почти весь рынок публичных компаний США. Это решение открыло Freedom Holding Corp. двери к ещё большему числу институциональных инвесторов и повысило её узнаваемость на мировом уровне.

Также акции холдинга вошли в состав биржевого фонда First Trust Financial AlphaDEX (FXO), который инвестирует в перспективные компании финансового сектора. Доля Freedom Holding Corp. в FXO составила 1,22 %, что поставило её в один ряд с такими гигантами, как Goldman Sachs, Citigroup и Berkshire Hathaway.

Успехи в финансовых показателях

По итогам фискального года, завершившегося 31 марта 2025 года, выручка Freedom Holding Corp. составила $2,1 млрд, показав рост на 23 % по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль холдинга достигла $84,5 млн. Особенно сильно выросли страховые направления — Freedom Life и Freedom Insurance, которые увеличили продажи пенсионных и страховых программ.

Клиентская база компании продолжает расти. По данным холдинга, к середине 2025 года количество клиентов Freedom Bank достигло 2,5 млн, а пользователей суперприложения Freedom SuperApp стало более 2,3 млн человек.

«Мы не просто брокер или банк — мы создаём экосистему для повседневной жизни людей. Это включает в себя финансы, страхование, технологические сервисы и удобные цифровые продукты», — отмечает Тимур Турлов.

Инновации и технологии

Под руководством Тимура Турлова Freedom Holding Corp. активно инвестирует в цифровые технологии. В 2024 году компания запустила инновационную валюту Freedom, привязанную к стоимости акций холдинга. Этот инструмент сочетает платёжную и инвестиционную функции, позволяя пользователям получать кэшбэк, который может конвертироваться в акции компании.

К середине 2025 года валютой Freedom пользовались уже более 1,2 млн человек. По словам Тимура Турлова, это часть стратегии холдинга по «демократизации инвестиций» и созданию доступных финансовых инструментов для широкого круга клиентов.

Признание в Стэнфорде

Важным признанием стало включение кейса Freedom Holding Corp. в учебную программу Stanford Graduate School of Business. Стэнфордская школа бизнеса использует историю холдинга для обучения студентов MBA стратегии масштабирования бизнеса и создания финтех-экосистемы.

«Когда мы начинали, у нас не было больших инвесторов или громкого бренда. Мы просто верили в идею и шли к ней. Сегодня Freedom — это компания, которая может конкурировать на глобальном уровне», — говорит Тимур Турлов.

Благотворительность и социальные проекты

Кроме бизнеса, Тимур Турлов активно вовлечён в общественные и благотворительные инициативы. Он возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат, участвует в развитии юношеской футбольной лиги QJ League, а также поддерживает экологические и образовательные проекты. Только за последний год Freedom Holding Corp. выделила $51 млн на социальные программы в Казахстане.

В 2024 году Freedom Bank выпустил специальную карту Araldy Saqta, доходы от которой направляются на восстановление экосистемы Аральского моря. По словам Тимура Турлова, успех бизнеса невозможно измерить только прибылью — он должен приносить пользу обществу.

Планы на будущее

В ближайшие два года Freedom Holding Corp. планирует расширить своё присутствие на рынках Турции, ОАЭ и стран Центральной Азии. Тимур Турлов заявил о намерении вывести компанию на новые уровни технологического развития и укрепить позиции в глобальном финтех-секторе.

Эксперты прогнозируют, что к 2027 году капитализация Freedom Holding Corp. может превысить $15 млрд, если темпы роста сохранятся.

Тимур Турлов остаётся одной из самых ярких фигур в финтех-отрасли региона. Его история — пример того, как сочетание амбиций, технологических инноваций и социально ориентированного бизнеса позволяет компании из Казахстана выйти на мировую арену и изменить привычный ландшафт финансовых услуг.

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