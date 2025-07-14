В столичном суде прокуроры зачитали обвинение против Перизат Кайрат, сообщает Информбюро. Общественницу и её мать Гани Алашбаеву обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса:

пункт 2 части 4 статьи 190 – "Мошенничество в особо крупном размере";

пункт 1 части 2 статьи 218 – "Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц по предварительному сговору";

пункт 3 части 3 статьи 218 – "Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц в особо крупном размере".

"27 ноября 2018 года благотворительный фонд "Халык" запустил интернет-платформу Bizbirgemiz.kz для безвозмездного финансирования социальных проектов. Наибольшую популярность платформа обрела в апреле 2020 года при оказании помощи населению в борьбе с коронавирусной инфекцией. Перизат Кайрат, достоверно зная о широкой поддержке акции "Біз біргеміз", задалась преступным умыслом, направленным на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств, пожертвованных гражданами и юридическими лицами в качестве благотворительной помощи. Разработанный Перизат Кайрат преступный план заключался в следующих действиях. Первое – это создание общественного объединения с использованием в названии ставшего популярным среди населения лозунгом "Біз біргеміз". Далее следовал следующий шаг – открытие банковских счетов общественного объединения на своё имя и имя её матери Гани Алашбаевой", – сказала прокурор Мадина Оразалина.

Далее, утверждает гособвинитель, преступный план включал в себя поиск лиц, нуждающихся в социальной поддержке и материальной помощи, а также привлечение под видом благотворительности денежных средств от неравнодушных граждан путём организации различных мероприятий и аукционов.

Вину Перизат Кайрат не признаёт:

"Простыми словами, в данный момент я не несу ответственность за фантазию следователей. Не признаю предъявленные мне необоснованные обвинения. Так как суд сегодня начинается, позже со всеми фактами я буду отбиваться", – сказала подсудимая.

В суде также приступили к исследованию материалов дела Перизат Кайрат по эпизоду с хищением денег, собранных для помощи детям с инвалидностью.

Прокурор Мадина Оразалина озвучила данные осмотра телефона iPhone 13 подсудимой Гани Алашбаевой, мамы Перизат Кайрат.

"Была осмотрена переписка с Перизат Кайрат. В частности, по факту того, что подсудимая Кайрат отправляла своей маме презентацию строительства реабилитационного центра для особенных детей 8 сентября 2022 года в WhatsApp. Помимо этого, множество других фотографий у них в переписках, которые Перизат Кайрат отправляла своей матери. Например, на листах дела №70 и №71 содержатся фотографии, отправленные 1 декабря 2022 года с пачкой денег. 10 млн тенге в пачке. На фотографии изображено селфи", – сказала Оразалина.

Ранее прокуроры заявили, что общественница "задалась преступным умыслом" под эгидой строительства реабилитационного центра для детей с тяжёлыми заболеваниями. Землю под строительство от акимата Акмолинской области получило общественное объединение "Батыр". После волонтёры искали спонсоров, выступить которым вызвалась Кайрат и организовала благотворительный сбор. Однако, по данным следствия и по словам главы "Батыра" Айгуль Булатовой, строительства так и не началось.

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