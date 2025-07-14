Бывшего заместителя руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олесю Кексель подозревают в совершении пыток, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана. Кексель признали подозреваемой 4 июля, передает Informburo.kz.

Олеся Кексель / Фото Informburo.kz

"Сообщаем, что Генеральной прокуратурой Казахстана 4 июля по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 146 части 2 подпунктов 1, 2 Уголовного кодекса ("Пытки"), признана подозреваемой бывший заместитель руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олеся Кексель", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят досудебное расследование и следственные действия для сбора дополнительных доказательств.

4 июля 2025 года Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила информацию о задержании бывшего главы Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева. Его тоже подозревают в пытках.

18 ноября 2019 года сообщалось о расследовании дела в отношении Олеси Кексель по статье о применении незаконных методов следствия. Заявление о пытках поступило от предпринимателя из Сарани, который проходил обвиняемым по делу бывшего акима Анатолия Шкарупы. Однако в декабре того же года в МВД заявили о прекращении дела.

Олеся Кексель вела дела экс-министра здравоохранения Жаксылыка Доскалиева, экс-премьер-министра Серика Ахметова, исполняющей обязанности председателя Комитета фармации Ларисы Пак, а также первое дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.