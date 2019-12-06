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Шкарупа: Я заключен потому, что экс-генпрокурор на встрече с Елбасы объявил меня виновным

6 декабря 2019, 15:35 |  Криминал

Бывший вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа, арестованный 19 ноября 2018 года по обвинению в коррупции, написал жалобу президенту Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент агентства КазТАГ.

Анатолий Шкарупа  /Фото с сайта pbs.twimg.com

«Я думаю, по каким надуманным основаниям я вовлечен в орбиту уголовного преследования, вам известно, так как 7 ноября 2018 года на заседании совета безопасности РК по надуманным основаниям я был объявлен бывшим генеральным прокурором (Кайратом Кожамжаровым – КазТАГ) перед главой государства – Елбасы (Нурсултаном Назарбаевым – КазТАГ) причастным к хищению Т215 млн», - говорится в жалобе Шкарупы, опубликованной в четверг адвокатом экс-замглавы минэнерго Нурланом Бейсекеевым.

Бывший вице-министр отметил, что «естественно, этот вопрос подлежит разрешению в ходе судебных разбирательств».

«Но если на протяжении целого года (365 дней), предшествовавшего передаче дела в суд, требования Конституции РК о возможности лишения права на свободу с содержанием под стражей лишь с санкции суда соблюдались, то после передачи дела в суд мое конституционное право на свободу и возможность его ограничения лишь санкцией суда незаконно нарушается и ограничивается», - отметил бывший чиновник.

Причиной он называет лишь то, что дело находится на контроле у руководства генеральной прокуратуры.

«Позволю заметить, что заявление генерального прокурора перед Елбасы, хоть и сделанное без суда и следствия, уже является взятым на себя обязательством и требует однозначного осуждения даже невиновных людей. Такова практика. К этой же практике пытаются подвести мое дело, при том, что я, будучи акимом города Сарани и выполняя поручения Елбасы по 100% оснащению МЖД приборами учета тепла, не совершал и не мог совершать хищения вверенного мне имущества, в связи с тем, что приборы учета установлены, право собственности на них лизингодателем не утрачено и решение о заключении договора финансового лизинга принято коллегиальным органом Фонда развития ЖКХ», - указал бывший вице-министр.

Обращаясь к Токаеву как к гаранту Конституции, он попросил учесть, что на предварительном слушании в Саранском городском суде 15 ноября 2019 года вопрос по продлению или отмене меры пресечения в отношении него не был разрешен, а санкционированный срок содержания бывшего замглавы МЭ РК истек в 11.51 16 ноября.

«Таким образом, учитывая отсутствие санкции суда, учитывая, что рассмотрение моего дела находится в стадии предварительного слушания, в связи с чем не применимы нормы статьи 342 УПК (регламентирующие решение этого вопроса лишь в стадии главного судебного разбирательства), я подлежал освобождению из под стражи 16 ноября 2019 года. Однако до настоящего времени, несмотря на поданные мной заявления начальнику РГУ «АК-159/1» и прокурору Карагандинской области, никаких мер по восстановлению моего конституционного права не принято, прокурорское реагирование не обеспечено. В связи с чем прошу Вас, глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелович, принять меры, выходящие из полномочий гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина», - обратился Шкарупа к Токаеву.

Ранее адвокат Хамида Айткалиева на процессе по делу Шкарупы сообщила, что МВД начало досудебное расследование в отношении прокуроров Бауржана Габбасова и Олеси Кексель, которые подозреваются по части 1 статьи 146 (умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания) УК РК. Она отмечала, что основания держать в СИЗО экс-вице-министра энергетики нет.

Напомним, 24 ноября 2018 года генеральная прокуратура заявила о том, что с санкции суда арестованы вице-министр энергетики Шкарупа, бывший исполняющий обязанности председателя правления АО «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» Қайсар Байдалы и директор ТОО «ENERCO» Ерлан Набиев. Отмечалось, что указанные лица подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных АО «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» на приобретение и установку приборов учета тепла в г.Сарани Карагандинской области. По утверждению надзорного органа, «при отсутствии теплотрассы и центральной котельной в Сарани» фондом якобы «незаконно перечислены в ТОО «ENERCO» денежные средства свыше Т215 млн». Как утверждает генпрокуратура, «похищенные средства обналичены через лжепредприятия и распределены между соучастниками преступления».

Источник фото: Пресс-служба Акорды
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