Авария со смертельным исходом на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган произошла сегодня, 14 июля, рано утром. Между селами Новонежинка и Айсары столкнулись легковая машина ВАЗ-2110 и грузовой автомобиль Shacman, от столкновения автомобили загорелись. ДТП унесло жизни трех человек.

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- В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе ребенок 2023 г.р., от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Начато досудебное расследование. Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, быть предельно внимательными за рулём и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих.

По предварительной версии ведомства, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. Причина маневра устанавливается.