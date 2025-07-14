Рассмотрение дела о хищении 65 млн тенге Натальей ВАСИЛЬЧУК завершили сегодня, 14 июля. Женщина обещала организовать своим клиентам туры, взяла деньги, но услугу так и не оказала.

- С февраля 2024 года по январь 2025 года, то есть на протяжении года, в том числе после возбуждения на нее уголовного дела, от рук подсудимой пострадало 70 потерпевших, которым был причинен ущерб на общую сумму 65 831 000 тенге, который по настоящее время не возмещен, - пояснила на приговоре судья Анара ШАЙМУРУНОВА.

Васильчук судили по статье 190 УК РК - противоправное, с использованием обмана или злоупотребления доверием, завладение из корыстных побуждений чужим имуществом с целью безвозмездного обращения его в пользу виновного или других лиц или приобретение при указанных обстоятельствах права на чужое имущество.

14 июля судья Шаймурунова признала Васильчук виновной и приговорила ее к 6 годам лишения свободы, но закон об амнистии "скосил" ей 1/5 срока. В итоге подсудимая отсидит 4 года и 9 месяцев.

- На основании статьи 3, части 4, пункта 1 Закона РК "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК" от 23 июня 2025 года осужденной сократить срок наказания в виде лишения свободы на 1/5 часть, - постановила судья.

В деле более 40 эпизодов, из которых примечателен случай с потерпевшей Дианой Кожагалиевой. Она сама отказалась от поездки, но расчитывала на возврат предоплаты. Кожагалиева обожглась на том, что не заключила с Васильчук договор, в котором стороны определили бы, полагается возврат брони или нет. Предоплату в 508 000 тенге Васильчук потерпевшей так и не вернула.

Неизвестно, предлагала ли Кожагалиева составить документ. Но прокурор в ходе рассмотрения дела акцент ставила на том, что такой инициативы не последовало от турагента.

Судья пояснила, почему признала Васильчук виновной и в тех эпизодах, в которых потерпевшие отказались от поездки:

- Доводы подсудимой, что по многим договорам не наступили сроки исполнения обязательств, или что потерпевшие сами отказались от услуг, являются несостоятельными. Срок путешествия туристов не является сроком исполнения обязательства. Турагентство обязано выполнить действия, направленные на организациюпутешествия, а именно забронировать тур, внести предоплату либо полную оплату.

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