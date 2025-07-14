Водителя автобуса, управлявшего им без водительских прав, задержали 11 июля в областном центре сотрудники полиции благодаря интеллектуальной системе видеонаблюдения и аналитики "Қорғау". Как сообщили в департаменте полиции, мужчина ранее был лишён водительского удостоверения, однако продолжал управлять общественным транспортом.

Фото предоставлено ДП КО

- Такой факт представляет серьёзную угрозу для безопасности пассажиров и других участников дорожного движения, - отметили в пресс-службе ведомства. - Водитель был привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством без права на вождение. Проводится проверка, в ходе которой будет установлено, как долго водитель осуществлял рейсы без прав. Дополнительная информация будет предоставлена по мере завершения разбирательства.

Материалы по делу переданы в суд для разбирательства.

Автобус, за рулём которого находился нарушитель, эвакуирован и помещён на специализированную стоянку.