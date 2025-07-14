По прогнозам синоптиков, во вторник, 15 июля, утром и днём на севере, западе и востоке области пройдут дожди с грозами, возможен град. На западе ночью и утром будет туман. В среду, 16 июля, на севере и западе, ожидаются грозовые дожди, шквал, град.

В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу - переменная облачность, временами дождь, гроза.

- Во вторник ночью по области будет 9-14, на юге 17 градусов, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём столбики термометров поднимутся до 24-29 °С, на юге до 32 °С. В среду, в ночное время термометры покажут 12-17 °С. День будет очень тёплым - 25-30 °С, на юге сильная жара до 35 °С.

В Костанае во вторник ночью будет 10-12 °С, днём 25-27 °С. В среду ночью в областном центре по прогнозу - 12-14 °С, днём 27-29 °С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с на востоке области. В среду ветер будет уже северо-западный, скоростью 9-14 м/с, на севере, юге и востоке прогнозируются усиления 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ