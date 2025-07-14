В Казахстане предложили изменить требования к знанию государственного языка и Конституции для приема в гражданство, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов

Министерство науки и высшего образования подготовило проект поправок к приказу об определении объема знаний по казахскому языку, Конституции и истории страны, необходимых при получении или восстановлении гражданства. В новом проекте документа предлагается скорректировать минимальные пороговые баллы по каждой дисциплине:

государственный язык - не менее 15 баллов;

основы Конституции РК - не менее 20 баллов;

история Казахстана - не менее 15 баллов.

Для сравнения: сейчас для получения гражданства требуется набрать не менее 36 баллов по государственному языку и не менее 9 баллов по Конституции. Требования по истории остаются прежними.

Как пояснили в Министерстве науки и высшего образования, предлагаемое снижение общего порога на 10 процентов позволит сбалансировать количество вопросов по каждой дисциплине и обеспечить более справедливое тестирование для претендентов.

Общественное обсуждение проекта проходит на портале "Открытые НПА" и продлится до 25 июля.