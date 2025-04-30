Перед летним сезоном любителям отдохнуть за рубежом будет полезно следить за судебным процессом над Натальей ВАСИЛЬЧУК - детали сделок потерпевших с подсудимой могут пригодиться при заключении аналогичных или даже при выборе турагента.

Диану Кожагалиеву подключили к процессу онлайн

Васильчук обвиняют по статье 190 УК РК - противоправное, с использованием обмана или злоупотребления доверием, завладение из корыстных побуждений чужим имуществом с целью безвозмездного обращения его в пользу виновного или других лиц или приобретение при указанных обстоятельствах права на чужое имущество. Наказание по ней - штраф в размере до 1 000 МРП, исправительные работы в том же размере, ограничение или лишение свободы до 2 лет с конфискацией имущества.

До эпизодов по этому делу туристы исправно летали за рубеж по предложениям компании Nataly Toursм. Потому прокурор Мариям СУЛЕЙМЕНОВА не выделяет отличительные черты, которые могли бы отнести деятельность Васильчук к мошенническим схемам.

Но есть нюансы. К примеру, Диана КОЖАГАЛИЕВА обожглась на том, что внесла предоплату, позже - отказалась от поездки, но не заключила с Васильчук договор, в котором стороны определили бы, полагается возврат брони или нет. Предоплату в 508 000 тенге Васильчук потерпевшей так и не вернула.

Неизвестно, предлагала ли Кожагалиева составить документ. Но гособвинитель акцент ставит на том, что такой инициативы не последовало от турагента.

- Узнала о ней летом от друзей, - рассказывает потерпевшая. - 19 июня по WhatsApp я ей сообщаю, что 15 октября компания друзей летит в Египет через неё. уже они забронировали. Сообщила, что хочу присоединиться. В тот же день первоначальный взнос вышел 508 000 тенге на четырех человек: меня, супруга и двоих детей. Передала ей наличными в её кабинете. Она дала чек. 5 августа я ей сказала, что не могу поехать - повредила ногу. Спросила, как с возвратом быть. Он сказала, что если за 21 день сообщить, то без штрафов будет. Сказала написать заявление на её турагентство, что просим возврата. От руки написать дома и ей отправить.

- Когда вы внесли предоплату, она вам документ выдавала? Договор? - спросила прокурор.

- Нет. Только чек.

- Вы говорили, что вы должны были полететь группой. Группа улетела? - спросил адвокат подсудимой Константин ГЕРАЩЕНКО.

- Да, в срок, 15 октября.

- Если другие все вылетели, а вы отказались, как она вас обманула?

- Брони не было. Думаю, мы бы и не улетели.

- Если другие все улетели, почему вы решили, что вы могли не улететь? Если вы сами отказались.

- Уважаемый суд, в настоящее время речи не идёт о том, что она не смогла вылететь, - возразила гособвинитель. - Предъявлено обвинение, что она внесла предоплату, но в последующем не вернула деньги. Бывают форс-мажоры. Почему тогда Васильчук не выдала договор, где обговариваются условия?





- Спрашивала у неё, почему нет договора, почему нет брони до сих пор, - вспоминает Светлана КИЙКО. - Она говорит, что всё это выдаёт за 2 дня до вылета. Меня это не устраивает. Хотели встретиться. Наталья мне говорит, что дорогая аренда, она съехала из офиса. Мы начали смотреть отзывы. В отзывах пошло, что 1 ноября Наталья кого-то "кинула". Я предложила ей встретиться. Она срочно заболела воспалением лёгких, отказалась. Харчки мне там высылала кровяные. Я вижу, что человек меня обманывает. Попросила вернуть деньги. Не вернула. На отдых мы не полетели. Очень расстроилась. Я этот отпуск планировала с 2019 года.





- Узнали, что мы не летим, в тот день, когда нам лететь, - рассказывает Ирина КИМЕНОВА. - Был шок, я даже не могу об этом говорить. Что мы испытали, никому не желаю. Это что-то страшное. Разговаривать она не стала. Договора не было. Сестра у меня такая, говорит: "Мне нужен договор". Она каждый раз обещала. Она сказала, что может нам потом другой тур дать. А зачем мне потом тур? Меня человек уже обманул. Я не настолько богатый человек. чтобы второй раз на эти грабли наступить.

- Наказание? - спросил адвокат Геращенко.

- Я хочу, чтоб посадили. За наши нервы, что мы испытали, я хочу, чтоб было самое строгое наказание.

- За 420 000 хотите посадить человека?

- А кто мне это здоровье вернёт? Я хочу, чтобы она испытала то же.

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