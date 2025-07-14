Вопросы о стоимости работ на участке проспекта Аль-Фараби сегодня, 14 июля, были самыми популярными на аппаратном совещании. Реконструкция там сейчас в разгаре. Демонтирована брусчатка, идет укладка бордюров, намечаются контуры газонов.

Горожане отмечают, что бордюры устанавливают гранитные. Кто и зачем принимал решение об использовании этого дорогостоящего материала, спросил корреспондент «НГ», транслируя вопросы читателей.

- Это наше взвешенное решение, - ответил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - считаем, что в центре города это оправдано. С точки зрения эстетичности, долговечности. Как критиковали гранитные бордюры по дороге из аэропорта, но они уже 10 лет стоят. Ничего им не делается. В надлежащем состоянии находятся. А бетонные бордюры менять приходится раз в пять лет. Вы посчитайте по деньгам, выходит то же самое. Поэтому если мы хотим, чтобы у нас центр города был красивым, считаю, что оправдано ставить гранитные бордюры. Я вам больше скажу: когда мы будем планировать реконструкцию Сити-центра, будем там предусматривать брусчатку из гранита.

По данным, предоставленным акиматом, сметная стоимость гранитного бортового (бордюрного) камня, используемого на участке пр. Аль-Фараби от ж/д вокзала до ул. Баймагамбетова, - 45 млн тенге, вместе с НДС — 51 млн тенге.

Журналисты, также со ссылкой на интерес горожан, задавали вопрос и о необходимости замены брусчатки на Аль-Фараби. Старая выглядела вполне нормально.

- Она там установлена 15 лет тому назад, - ответил аким города, - прежде чем принимать решение о замене, делали инспекцию. И не отдел ЖКХ, а Центр качества. Есть официальный документ, что брусчатка подлежит замене, с ней не везде все хорошо, а участками небольшими мы менять не можем... Кроме того, мы открываем деревья, которые были обложены со всех сторон, там убираем брусчатку.

На вопрос о том, сколько в целом стоит проект реконструкции названного выше участка, аким пояснил, что работы на нем выполняются с использованием финансирования по разным бюджетным программам.

- Полномасштабная реконструкция участка улицы предполагает, как правило, замену сетей, - пояснил он, - здесь такого нет. Мы меняем внешний вид. Брусчатку меняем по одной программе. Кстати, в целом на улицах города идет замена 28 000 кв. м ее. Бордюры, дорога, освещение, установка скамеек, обновление фасадов — все финансируется по разным программам. По линии ЖКХ — 371 млн тенге, но это только часть. Когда получим результат, скажем сумму в целом.

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