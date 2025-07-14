Инцидент произошел в Енбекшиказахском районе Алматинской области, в известном туристическом месте Чарынском каньоне. Мужчина, житель Костанайской области, упал в обрыв и не смог самостоятельно выбраться.

Друзья попавшего в беду туриста сами не смогли помочь и обратились за помощью к спасателям, дежурившим неподалеку.

- Благодаря усилиям спасателей мужчину 1989 года рождения удалось спасти. В медицинской помощи он не нуждался, - сообщает пресс-служба МЧС. - МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в туристическом походе.