Стоимость украшений, которую дают представители потерпевшей, более чем в два раза превышает сумму, которую вменяют подсудимой - 209 млн тенге от адвокатов против 92 млн прокурора. Как считали сумму представители потерпевшей?

Гульмира Раханова (слева) и Гульнара Иманова (лица скрыты по ходатайствам участников) / Фото из архива «НГ»

Напомним, согласно обвинению, Гульмира РАХАНОВА, работая с Гульнарой ИМАНОВОЙ в одном месте, вынесла из ее сейфа 91 украшение и сдала похищенное в ломбарды.

Представители потерпевшей не согласны с ценами, в которые оценили украшения следователи. Например, те наборы, которые в органах дознания оценили в 800 000 тенге, на деле стоят больше миллиона, заявляют адвокаты. Также, по их словам, отдельные изделия необоснованно объединили в наборы, и, если разделить их, количество украшений возрастает кратно.

- Под №31 набор бриллиантов. Там идут наборы наборы, наборы, наборы..., - возмутился представитель потерпевшей Сабыржан ИМАНБАЕВ. - Следствие их одним пунктом указало, но на деле там очень много наименований. Есть у них различия. «Набор белого золота с бриллиантом, количество - 30 штук, на сумму 24 млн». И они шли одним пунктом. Если их разделить, будет не 31 наименование, а все 60. Они (следователи - «НГ») их оценили по 800 000, хотя каждый стоит 1 350 000.



Для подсчета суммы ущерба адвокаты принесли скриншоты оценки украшений на сайтах ювелирных изделий.



- Данные цены взяты в открытых источниках, с аукционных сайтов, - пояснил Иманбаев. - Котируются коллекционерами, любителями, дается средняя цена. Вот если часы российские с браслетом были в фунтах стерлингов, мы их по курсу тенге перевели, и сумма составила 9 900 900 тг. Та цена, которая указана в обвинительном акте, неактуальна.

Подсудимая украла, согласно обвинению, 91 украшение, поэтому перечисление адвокатами изделий и их цен порядком затянулось. Они также приобщили к материалам дела архивные фото своей доверительницы, на которых она в своих украшениях. А ранее потерпевшая принесла на заседание колье, аналогичное украденному. В общем, столько дорогой ювелирки зал суда №2, кажется, еще не видел.

- Кольцо Rolex - цена его 1 295 000 тенге, - начитывает Иманбаев. - Браслет золотой, переплет грубой косичкой - цена 15 000 000 тенге. Кольцо из белого золота с черным бриллиантом в виде лодочки, ОАЭ - 3 500 100 тенге.

Изумруд, висмут, сапфир, изделия идут и идут... Примечательно, что из-за ожесточенных споров на предыдущих заседаниях судья принесла молоток. Вкупе с бесконечным перечислением ювелирных изделий и их цен процесс все больше походит на аукцион.

На заседании озвучили досудебные показания подсудимой, в которых она сознается в содеянном. Неясно, поддерживает она их сейчас или нет, поскольку слово в суде еще не брала.

- Я знакома с Имановой Гульнарой с 2002 года, так как она является старшей сестрой моего бывшего супруга, - гласят материалы дела. - На работе я услышала разговор Имановой о том, что она перенесла все свои золотые изделия на работу и положила в сейф, который находится в ее кабинете. В то время у меня возник умысел похитить изделия. После чего я подождала, пока Имановой не будет на работе. Я зашла в кабинет и увидела на столе лежащий ключ. Открыла сейф, увидела пакет черного цвета, внутри которого лежали изделия.

Остальное - уже история. Исследовать материалы дела стороны продолжат 17 июля.

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