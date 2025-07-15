Первичную медико-санитарную помощь переведут в систему ОСМС, передает Informburo.kz. Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг", сообщила пресс-служба президента.

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Документ вносит изменения и дополнения в пять кодексов и три закона. Одно из ключевых нововведений – уплата взносов акиматами за новую категорию населения.

Также предусмотрена поэтапная интеграция объёмов медицинской помощи с переносом основных обязательств из пакета гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи в систему ОСМС. Эта норма начнёт действовать с 2026 года.

Планируется внедрение единого базового пакета медицинской помощи, в который войдут:

услуги скорой и экстренной помощи;

паллиативная помощь;

лечение инфекционных и социально значимых заболеваний;

отдельные виды скрининга.

Первичную медико-санитарную помощь переведут в систему ОСМС. Первичный приём останется в пакете гарантированной помощи.

Ещё одно нововведение коснётся казахстанцев, которые уплачивают взносы не менее пяти лет подряд. Они сохранят статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей.

Согласно документу, будет установлен новый верхний предел базы для исчисления взносов: