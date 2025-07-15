Матч 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Костанае против «Окжетпеса».

Удар по воротам «Окжетпеса» наносит Ахмед Эль-Мессауди / Фото instagram.com/fctobol

Перед этой встречей состав костанайского клуба пополнил 29-летний центральный защитник из Черногории Неманья Цавнич (5 сентября 1995 г.; рост - 192 см; вес - 86 кг), являющийся воспитанником клуба «Зета», в составе которого он и начал свою профессиональную карьеру, выступая и за молодежную сборную Черногории. В 2018 году Цавнич перебрался в Данию, где играл в клубах первой лиги «Фремад Амагер» и «ХБ Кеге». В феврале 2024 года он перешел в боснийский клуб «Железничар», став за год выступления в Премьер-лиге Боснии и Герцеговины основным игроком линии обороны команды. В общей сложности на счету Цавнича более 330 матчей, в которых он забил 8 голов.

Новичок «Тобола» черногорский центральный защитник Неманья Цавнич / Фото vk.com/fctobol

«Окжетпес», преследующий вместе с «Елимаем» лидирующий квартет команд, который замыкал как раз «Тобол», в первом круге оказал упорное сопротивление костанайскому клубу, сумевшему выиграть в Кокшетау лишь благодаря голу Александра Зуева на третьей добавленной минуте.

На поле стадиона «Центральный» в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Данил Устименко, защитники Наурызбек Жагоров, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Марко Вукчевич, полузащитники Эдедем Эссьен, Асхат Тагыберген (капитан команды) и Ахмед Эль-Мессауди и нападающие Жаслан Жумашев, Николай Сигневич и Ислам Чесноков.

После обмена атаками без ударов по воротам на старте встречи хозяева провели быстрый выпад по правому краю на 4-й минуте, и Жумашев сделал подачу в штрафную площадь. Капитан гостей Нияз Идрисов выбил мяч, но его подхватил у правого угла штрафной площади Чесноков, и опасно пробил рядом с дальним углом ворот.

Следующие пять минут хозяева много комбинировали на чужой половине поля с переводом мяча с фланга на фланг. Гости же за это время лишь дважды попробовали прорваться по левому краю, но с этими попытками полузащитника кокшетаусцев Дамира Марата и нападающего Алияра Мухамеда оборона «Тобола» успешно справилась. А на 9-й минуте проход Эль-Мессауди по правому флангу завершился переводом мяча через Жумашева и Сигневича находившемуся в центре Тагыбергену, и капитан команды, сместившись влево, нанес удар в левый верхний угол ворот, но вратарь «Окжетпеса» Кажымукан Толепберген в прыжке отбил мяч и со второй попытки поймал его. Еще через минуту Чесноков после передачи из центра вошел по правому краю в штрафную площадь и пробил по воротам, но его удар заблокировал Идрисов.

На исходе четверти часа после ввода мяча Сигневичем из-за правой боковой линии Чесноков сделал передачу налево на ход Эль-Мессауди, который вошел в штрафную площадь и пробил низом между двух защитников в ближний угол ворот, но вратарь в падении перед собой поймал мяч.

На 18-й минуте гости провели контратаку по правому краю и после подачи мяча в штрафную площадь защитник кокшетаусцев Тимур Досмагамбетов пробил с ходу в левый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой.

В середине тайма хозяева заработали два подряд угловых удара на правом фланге, но их розыгрыши обострения не принесли. А на 29-й минуте после перехвата мяча в центральном круге гости провели быстрый выпад по центру и вывели на ударную позицию Мухамеда, но тот с подступов к вратарской площадке пробил над перекладиной.

На исходе получаса игры за снос Эль-Мессауди был назначен штрафной удар в 30-ти метрах от ворот гостей по центру, но Тагыберген пробил выше ворот. Через три минуты Сигневич не успел на подачу Эль-Мессауди с левого края на дальнюю штангу. А еще через минуту опасный момент возник уже у ворот «Тобола», но мяч после удара сместившегося с левого края в центр вдоль линии штрафной пощади Марата пролетел впритирку с правой штангой.

С мячом Ислам Чесноков / Фото instagram.com/fctobol

На 37-й минуте у Чеснокова появился реальный шанс открыть счет, после того как Эль-Мессауди из центра половины поля гостей сделал передачу ему на ход в штрафную площадь. Войдя в нее и опередив при этом защитника гостей Саламата Жумабекова, Чесноков в касание перебросил мяч через вратаря, но тот, попав в перекладину, вылетел за пределы поля. А через три минуты получивший пас на ход полузащитник «Окжетпеса» Даурен Жумат ворвался по левому краю в штрафную площадь хозяев и оказался на газоне после столкновения с преследовавшим его Ндиайе. Арбитр встречи Сакен Байымбет из Тараза за это нарушение назначил в ворота «Тобола» 11-метровый штрафной удар, который сам пострадавший и реализовал.

К основному времени первого тайма были добавлены три минуты, которые включили в себя два очень опасных момента у ворот гостей. Вначале Чесноков после передачи Эль-Мессауди пробил с дуги штрафной площади по воротам, но мяч попал в бросившегося под удар защитника Арсена Аширбека и отлетел на правый край штрафной площади. Здесь его подобрал Жумашев и с разворота пробил в ближний верхний угол ворот. Но мяч от перекладины отлетел в ногу вратарю и от нее выкатился за лицевую линию на угловой слева от ворот. С розыгрышем стандарта защитники гостей справились, однако мяч остался у игроков «Тобола» и был переведен на правый фланг. А после подачи Вукчевича в центр штрафной площади оттуда по мячу пробил головой Сигневич, направляя его в левый верхний угол ворот, но он пролетел в считанных сантиметрах от крестовины. И «Тобол», вдвое больше владевший мячом в первом тайме, ушел на перерыв, уступая в счете.

Второй тайм начался с обоюдных атак, и гости заработали на 53-й минуте свой первый угловой удар, а после его розыгрыша полузащитник гостей Адам Адахаджиев пробил из центра метров с 30-ти выше ворот. «Тобол» ответил ударом Чеснокова чуть с более близкого расстояния, но мяч также пролетел выше створа.

Жаслан Жумашев сравнивает счет / Скриншот трансляции

На 61-й минуте в составе постепенно вернувшего себе инициативу «Тобола» состоялась первая замена, и вместо Жагорова на поле вышел Роман Асранкулов. Через три минуты после атаки хозяев по правому флангу дошедший в штрафной площади до лицевой линии Эль-Мессауди сделал пас назад пяткой, но защитники выбили мяч. Однако Миладинович головой от центрального круга вновь отправил его на правый край штрафной площади, откуда Сигневич также головой сделал скидку в центр на Жумашева, который в касание с отскоком от газона пробил в правый угол ворот мимо вратаря - 1:1.

Жаслан Жумашев оформляет дубль в ворота «Окжетпеса» / Скриншот трансляции

Забив гол, игроки «Тобола» пытались выманить ушедшего в защиту соперника, играя на своей половине поля и подключая при этом вратаря, который ударами вперед отправлял мяч в линию атаки. Но на 70-й минуте гости перехватили мяч, и Жумат с правого края штрафной площади пробил низом в дальний угол ворот, но Устименко в падении поймал мяч. А через две минуты Миладинович с правого края своей половины поля отправил мяч верхом вперед Сигневичу, который головой перевел его к штрафной площади Жумашеву. Автор первого гола в ворота гостей остановил мяч грудью и, не давая ему опуститься на газон, пробил с разворота с дуги штрафной площади в левый нижний угол ворот. Вратарь «Окжетпеса» в падении не дотянулся до мяча, а тот, попав в штангу, влетел от нее в сетку ворот - 2:1.

На 77-й минуте в составе «Тобола» произошла двойная замена, и вместо Тагыбергена и Эль-Мессауди на поле вышли соответственно Виктор Брага и Александр Зуев. Через две минуты хозяева заработали штрафной удар слева от штрафной площади. После розыгрыша мяча Зуевым и Жумашевым последний сделал подачу на дальнюю штангу, а с правого края вратарской площадки Чесноков пробил эффектно в падении через себя, но не попал в створ ворот.

За минуту до окончания основного времени автора дубля заменил Бейбит Галым. А на третьей из пяти добавленных минут гости едва не сравняли счет. После удара из-за пределов штрафной площади Аширбека мяч рикошетом от ноги Асранкулова попал в перекладину и отлетел к находившемуся на линии вратарской площадки Жумату, который, пробив с ходу, не попал в створ ворот.

Одержав волевую победу, «Тобол», имея еще и игру в запасе, набрал 34 очка и поднялся на третью строчку турнирной таблицы, обойдя на одно очко «Актобе», стартовавший, как и идущий вторым «Кайрат», в квалификации еврокубков и, как и алматинцы, свой поединок 16-го тура проведший еще весной. На первой строчке по-прежнему располагается «Астана», уступившая в Шымкенте «Ордабасы» (0:1). Таким образом по потерянным очкам единоличным лидером стал «Тобол». Занимающий пятое место «Елимай» сыграл вничью в гостях с «Улытау» (1:1), поднявшимся с 12-го места на десятое. В зоне вылета остался «Туран», потерпевший восьмое поражение подряд на этот раз дома от «Кызылжара» (1:2). Еще один столичный клуб «Женис» добился уверенной победы в домашнем матче с «Жетысу» (3:1), вплотную приблизившемуся к зоне вылета.

В следующем туре «Тобол» будет играть в воскресенье, 20 июля, на выезде с «Актобе».