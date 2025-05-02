По словам жителей микрорайона такая проблема сейчас в домах №№64, 53, 51 и 59. Они сообщают, что один из председателей ОСИ микрорайона связался с директором блочно-модульной котельной котельной (БМК) которая отапливает микрорайон. Тот сказал, что подачу горячей воды и газа котельной отключили в Костанайском филиале АО QazaqGaz Aimaq из-за долгов.

- В 17.00 у нас вода еще была, видимо у них рабочий день закончился, отключили и ушли на выходные, - возмущается наша читательница. - Причем это уже не в первый раз и они не хотят выбивать долги с должников, а страдают те, кто платят!

Она отмечает, что жители обращались в службу iKomek (109), но там еще не ответили.

- У всех есть маленькие дети, это сколько же воды нам надо нагреть! - возмущается девушка.

В ближайшее время «НГ» попробует разобраться в ситуации.

Фото предоставлено читателями "НГ"