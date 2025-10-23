Депутаты мажилиса предложили повысить размер минимальной заработной платы (МЗП) до 110 тысяч тенге, передает Informburo.kz. Однако правительство пока не одобрило это решение, сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. Увеличение размера МЗП "не за далёкими горами", заявил он.

Фото Informburo.kz

Мажилис рассмотрел и принял закон "О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы". В заключении к документу председатель комитета по социально-культурному развитию Татьяна Савельева сообщила о предложении депутатов повысить МЗП.

"В связи с принятием новой методики определения минимальной заработной платы, разработанной с учётом рекомендаций Международной организации труда, комитет по социально-культурному развитию считает необходимым пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения с 85 тысяч тенге до 110 тысяч тенге", – говорится в документе.

Однако в итоговый проект закона трёхлетнего бюджета предложение не включили. Как отметил вице-министр финансов Ержан Биржанов, в проекте не заложили деньги на повышение МЗП.

При этом заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что увеличение размера минимальной зарплаты "не за далёкими горами".

"Вы видели параметры республиканского бюджета на ближайшие три года. Вы видите, что дефицит бюджета падает, правильно? В 2026 году мы идём по потолку расходной части, но уже через год мы идём минус 1,5 трлн тенге от лимита расходной части. То есть мы не идём по потолку. Расходы мы свои немножко умеряем. И то же самое делаем в 2028 году. Доходную часть увеличиваем", – сказал Жумангарин на брифинге в мажилисе.

Кроме того, в следующем году правительство не будет осуществлять целевые трансферты из Национального фонда. Благодаря решению фонд получит дополнительные 2,4 трлн тенге дополнительных средств. Как сказал Жумангарин, эти деньги можно было бы потратить на поднятие размера МЗП, однако результат был бы не очевиден.

"Я считаю, что сейчас нужно выставить базу и с неё все эти показатели поднимать. Я думаю, поднятие минимальной заработной платы, уровень зарплаты, в принципе, наверное, это всё не за горами… Эти вещи всегда у нас на рассмотрении стоят. Хочется, конечно, хорошие новости сразу гражданам донести. Но давайте немножко паузу возьмём. Сейчас время очень неспокойное", – заявил он.

Заместитель премьер-министра отметил, что повышение показателя – это предложение, которое заслуживает внимания.

В июне министр финансов Мади Такиев заявил, что республиканский бюджет может позволить себе повышение МЗП. Тогда же он назвал приблизительную сумму – около 90 тысяч тенге. В августе же Серик Жумангарин сказал, что в Казахстане не планируют повышать МЗП.



