По словам жителей пятиэтажного дома № 164 по ул. Баймагамбетова, подрядчик ограничился покраской старых, повреждённых окон в подъездах, хотя в сметной документации указаны работы по их полной замене.

- В смете стояла замена окон в подъездах на ПХВ-профилей с тройным остеклением. А по факту все старые, битые окна просто покрасили белой краской! - рассказала «НГ» жительница дома Татьяна ЯБЛОНСКАЯ. - Окна в нашем доме не ремонтировали ещё с момента постройки - с 1968 года. У нас есть выбитые стёкла, из них дует, зимой в подъездах холодина. Рабочие нам сказали: «Ничего менять не будем, мы свою работу по окнам выполнили». Мы возмущены таким ремонтом со стороны акимата.

Ремонтные работы начались в мае. Починили крышу. Насколько качественно - покажет зима. Ремонт фасада дома тоже завершили. С лицевой стороны здания заменили оконные блоки на балконах.

Дом расположен в самом центре города - рядом с областным акиматом и Центральным сквером. Поэтому халтурный подход к ремонту вызывает у жильцов особое недоумение.

- Этим будут любоваться гости?! - возмущается Татьяна. - Здесь как раз уместна пословица: «Лицо помыли, а пятки никто не видит».

- Когда я иду по нашему подъезду, вижу, что все окна разбиты, все сикось-накось, ничего не закрывается! - говорит жительница 6-го подъезда Лидия КРАВЧИНСКАЯ. - Были тут люди из акимата, они мне обещали, что окна заменят. А в итоге намазюкали так, что даже смотреть страшно!

Лидия Борисовна вспомнила, что в их двор приезжал аким Костаная Марат Жундубаев и говорил, что взял ремонтные работы под личный контроль.

- Окна все «убитые»! - показывает житель дома Игорь ГАРАСЬКО. - Из нескольких кусков окна застеклённые есть!

Во дворе дома еще лежат стройматериалы, возле подъездов - строительные леса. Во дворе два вагончика - там ночуют охранники. Въезды во двор рабочие перекрыли блоками. Оставили только один - со стороны ул. Тәуелсіздік.

22 октября ситуацию корреспонденту «НГ» прокомментировал руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит БЕКТАБАНОВ.

- В ПСД можно вносить корректировки. Мы посмотрели на окна - заметили, что разбитых нет, поэтому решили их только покрасить, а деньги потратить на другие виды работ, - сообщил он. - Если у жителей есть какие-либо замечания по ремонту, они могут связаться с нами. И подрядчик учтёт, попробует сделать, как они просят.

Ремонтом занимается ТОО «Жилстрой Сервис». Срок завершения работ - 15 ноября. На капитальный ремонт крыши и фасада дома из городского бюджета выделили 341 233 245 тенге. Работы, по словам Бектабанова, выполнены на 80%.

- Где он там окна целые увидел, что решил их красить?! - эмоционально прокомментировала этот ответ Татьяна Яблонская. - Или окна резко пришли в негодность в момент ремонта дома?!

Ранее "НГ" сообщала, что дом № 164 по ул. Баймагамбетова будет в Костанае первым с единым дизайн-кодом - власти хотят сделать его образцово-показательным.

