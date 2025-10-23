Банк ВТБ Казахстан попал под санкции
Европейский союз утвердил дополнительно 19-й пакет антироссийских санкций, в который попал также казахстанский банк ВТБ, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Фото: vtb-bank.kz
Для включённых в список банков это означает запрет на проведение любых расчетов с контрагентами в странах Евросоюза. Такой шаг фактически ограничивает их участие в международных операциях, особенно с использованием евро и доллара.
Санкции в отношении банка войдут в силу 2 декабря этого года.
В санкционных списках ЕС также находятся банки ВТБ, расположенные в Китае и Беларуси.
Скриншот с сайта ЕС
Кроме того, в пакет санкций попали "дочка" российского "Альфа-Банка" и дочерняя структура российского "Сбербанка", которые работают в Беларуси.
По данным Нацбанка, казахстанский банк ВТБ по уровню активов занимает 20-е место. В целом в Казахстане в настоящее время действуют 23 банка.
Казахстанский банк ВТБ является дочерним банком международной финансовой группы ВТБ, в состав которой входит более 20 кредитных и финансовых организаций по всему миру. Группа ВТБ представлена в странах СНГ, включая Казахстан, Армению, Беларусь и Азербайджан.
Первый заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Жамаубаев отметил, что ВТБ Казахстан и ранее находился под санкционными ограничениями, поэтому ситуация не оказывает негативного влияния на финансовую стабильность страны. Он подчеркнул, что финансовая система Казахстана работает устойчиво, и оснований для беспокойства нет, сообщает Informburo.kz.
Отвечая на вопрос о возможных рисках для вкладчиков, Жамаубаев сообщил, что специалисты Национального банка изучат ситуацию, чтобы оценить, сколько клиентов обслуживает Банк ВТБ Казахстан и как введённые меры могут повлиять на их обслуживание.
"С одной стороны, не должны страдать клиенты банка, с другой мы должны всё-таки думать о хозяйственных субъектах. Если действительно какие-то будут проблемы с платежами, с переводами, мы поможем", – сказал зампред Нацбанка в кулуарах сената.
Говоря о возможности использования карт ВТБ, Жамаубаев пояснил, что регулятор постоянно отслеживает все риски и при необходимости готов реализовать меры для обеспечения бесперебойной работы платёжных систем. Он добавил, что приоритетом остаётся защита интересов клиентов и бизнеса, а в случае затруднений с переводами или платежами государство окажет помощь.
