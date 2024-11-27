Фасады и кровлю 56 многоэтажек на сумму 2,3 млрд тенге должны отремонтировать в Костанае в 2024 году. Работы завершены на 90%. Полностью обещают закончить до 30 ноября. Об этом на аппаратном совещании доложил руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит БЕКТАБАНОВ.

- Хочу отметить, что большинство домов были введены в эксплуатацию в 50-60-х годах прошлого века, - сказал Бектабанов. - Они требуют капитального ремонта. В связи с чем для сохранения, модернизации и придания единого архитектурного облика необходимо каждый год проводить ремонты. Добавлю, что в марте мы возобновили работу ТОО "ЖКХ-ремонт", и сейчас у жителей есть возможность восстановить свои дома за счет возвратных средств.

Внешний вид жилых зданий обновляют за счет бюджета в основном на центральных улицах. Остальные жители могут ремонтировать фасады только за счет средств ОСИ или с помощью займа в ТОО "ЖКХ-ремонт".

- Вообще все это (ремонт фасада и кровли - "НГ") обязанность и право ОСИ и ПКСК, - подчеркнул Марат Жундубаев. - Мы просто создаем современный вид города именно на магистральных улицах. Сейчас вот по пр. Абая стоит дом, возле MARTа, там обшивка была панельной. Центральные дома обязательно нужно сделать. И про подсветку не забывайте, она обязательно должна работать.

Администрацию ТЦ MART аким раскритиковал. В частности, недовольство вызвали баннеры на стенах.

- Так делали в 90-х, у кого-то вывески уже отпали, - сказал Жундубаев. - Вообще, если честно, стыдно. Не раз говорил, что мы будем наказывать за это. Нужно приводить все в порядок, центр должен быть центром.

Аким показал проект реконструкции дома № 164 по ул. Баймагамбетова. Власти хотят сделать его образцово-показательным.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Костаная

- Этот дом мы запроектировали, впервые сделали полный дом, где отремонтируют фасад, балконы и парадную для объектов бизнеса, - сказал Жундубаев. - Мы не говорим, что мы будем делать входные группы для предпринимателей. Но у нас будет один общий щит для рекламных конструкций, где будет какой-то эстетический вид и подсветка. Я всех владельцев бизнеса пригласил, 21 хозяина бутиков. Возражений ни от одного я не услышал. Рассказал, что их пандусы не соответствуют нормам. Это не их вина. Но земля государственная, мы там высадим кустарники, уложим новую брусчатку, высадим деревья и цветы. Сделаем красивый вид. Задача бизнеса - сделать входную группу в стиль дома, современную, и чтобы пандусы соответствовали нормам. Каждому бизнесмену дадим эскиз. Понимание с их стороны есть. До марта каждый из них должен свои предложения по входным группам представить и в отделе архитектуры защитить.

Корреспондент "НГ"попросил акима прокомментировать обращение жителей дома № 50 по ул. Темирбаева. Это новостройка, в которой застройщик обязал житльцов оплачивать подсветку дома. Марат Жундубаев пообещал изучить этот вопрос и отметил, что бюджет готов взять на себя подсветку всех домов, в том числе новых. Пока же, видимо, жители дома № 50 решили сэкономить - вечером 25 ноября корреспондент "НГ" увидел, что подсветка отключена.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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