Ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ и депутаты городского маслихата инспектировали 12 августа. Подряд на 57 домов поделили несколько фирм. Планируется, что начавшиеся в августе работы завершат к октябрю. Поэтому пока критиковать подрядчиков не за что. Но вопросы к ним все же у главы города есть.

Цвет кровли синий

Дома №№ 133 "Б" и 135 по ул. Дощанова в районе, который в народе называют Кривой магазин, ремонтирует ТОО "Агростройсантехмонтаж БГ". Проект двухгодичный: в этом году должны сделать кровлю, в следующем - фасад. Акиму не понравилось, что кровля у двух домов разного цвета.

- Они одинаковыми будут? Почему-то кровля здесь коричневая, а здесь голубая, - поинтересовался Жундубаев.

- Одна будет синей, а другая шоколадной. Проект такой, - ответил представитель подрядчика Талгат ЖАНГИСИН. - Фасады будут одинаковыми, а по крышам жители смогут отличать дома. Мы ведь подрядчики. Какой нам проект дали, тот мы и реализуем.

Аким идею с разными крышами не оценил и попросил еще раз предоставить ему концепцию домов. При этом Жангисин сообщил, что материалы уже закуплены и заменить кровлю одного цвета на другой бесплатно нельзя.

- Ничего, перезакажете, или на другие дома отправите, - сказал аким. - Когда проект показывали, одинаковая у них была кровля.

Пока дождь все не испортил

Дом № 133 "А" по ул. Дощаанова и дома №№ 41 и 43 по ул. Майлина ремонтирует ТОО "ЖилСтройСервис-98". Эта фирма "прославилась" ремонтом фасада дома, примыкающего к башне с часами в центре города. В прошлом году там разобрали кровлю и первые же дожди затопили квартиры на верхних этажах. Аким об этом скандале явно не забыл и на встрече в августе 2024 года всех подрядчиков предупреждал - заранее примите все необходимые меры.

- На ул. Майлина мы меняем и кровлю, и фасад. Все работы выполним в этом году, - сообщил директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" Чингис АЛИАСКАРОВ. - Мы успеем, людей нагнали - сейчас здесь около 20 человек работает. Полностью делаем лицевую часть, в том числе балконы, сделаем подсветку. Кровля у домов будет одинаковая, шоколадного цвета. Мы старую уже разобрали. Учитывая прошлый опыт, купили пленку специальную, чтобы защититься от дождей.

Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Алиаскаров уточнил, что три стороны дома облицуют, а внутреннюю только штукатурят и красят. Почему так?

- Потому что три стороны выходят на центральную улицу, - добавил Жундубаев. - А внутреннюю сторону должны делать сами жильцы. Тем более, что мы внутреннюю сторону штукатурим. Это тоже ремонт. Если бы мы оставляли стену без ремонта, был бы другой разговор.

Аким также поручил подрядчику перекрыть проезд между домами, опасаясь, что на людей или машины могут упасть стройматериалы. Спустя два дня, 14 августа, это поручение выполнено еще не было.

Новый фасад предполагает, что магазинчики на первом этаже также должны вписаться в стиль отремонтированного дома. На практике это правило не работает. Всю дорогу аким возмущался, что вывески и реклама к единому стилю не приведены. Касается это и тех домов, фасад которых заменили в прошлом и позапрошлом годах. Жундубаев предлагает наказывать владельцев бизнеса штрафами.

Есть у новодела и другие проблемы. В районе КСК обнавляют внешний вид сразу 37 домов. Но фасады здесь только красят и штукатурят.

- Нужно заложить в смету обустройство козырьков, - отметила журналистка Полина ШКАРУБО. - Потому что во время дождя вода будет стекать, после чего этот прекрасный фасад будет...

Аким согласился с предложением. И даже обсудил его с подрядчиками. Те ответили, что могут реализовать, если эти работы добавят в смету.

"Воочию увидели"

К слову, о смете. Ведь аким осматривал ремонт не один, а вместе с депутатами. На приглашение главы города откликнулись Тоты Айтмагамбетова, Светлана Шипилкина и председатель гормаслихата Омаргали БАЙГАБУЛОВ. Всю поездку они слушали акима, но не задали ни одного вопроса.

- Депутаты утверждают нам бюджет и эти наши хотелки, наши пожелания, финансирование на покраску домов мы не можем получить без их согласия, - пояснил Жундубаев. - И я хотел,чтобы они своими глазами увидели на что тратятся деньги.

- Думаете, если бы не увидели, то не утвердили бы вам бюджет? - переспросил корреспондент "НГ".

- Депутаты должны видеть, - ответил аким. - Мы их пригласили. Желание у них появилось, они приехали. Демонстрируем открытость.

Уже после инспекции объектов мы спросили у депутатов, что они думают об увиденном.

- Уже аким ответил. Мы воочию увидели, что выделенные на ремонт деньги идут реально в дело, - сказал Байгабулов. - Просто если раньше бюджетные деньги на ремонт домов вылелялись напрямую жителям, то сегодня государство взяло на себя эту функцию. Это же тоже помощь населению.

Фото Георгия ГОВОРОВА