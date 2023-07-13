В Костанае восстановят ТОО «ЖКХ Ремонт», которое проходит стадию ликвидации. Эта фирма выдавала деньги ОСИ и КСК на капитальный ремонт домов по государственной программе модернизации ЖКХ. Ее функции планировали передать в СПК «Тобол». Но 10 июля на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщили: ТОО планируют вернуть к работе.

Дом № 45 в микрорайоне Аэропорт заселили два года назад, но уже нужен ремонт фасада / Фото Ксении РЕБИК

На совещании обсуждали ремонт фасадов многоквартирных жилых домов. Руководитель отдела жилищных отношений Радик ИСКАЛИЕВ сообщил, что в целях придания Костанаю единого архитектурного облика с 2020-го по 2022 год отремонтировали 64 многоэтажки. В 2023 году текущий и капитальный ремонт ждут еще 34 дома, на 1,9 млрд тенге заменят остекление, покрасят фасад и сделают освещение домов.

- Хочу отметить, что в Костанае много многоэтажных жилых домов, которые нуждаются в капитальном ремонте, - сказал Искалиев. - В наш отдел поступило около 30 заявок от жителей на ремонт кровли, фасадов, инженерных коммуникаций. В следующем году мы планируем отремонтировать еще 50 домов. Мы проводим техническое обследование и держим этот вопрос на контроле.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, обсуждая 30 новых заявок от костанайцев, сказал:

Марат Жундубаев: «Имейте в виду - выходной у горожан, а у нас выходных не бывает» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Жителям нужно правильно объяснять: мы делаем фасады и кровлю на центральных улицах, где есть проезжая часть. Мы не можем пойти по городу и делать все фасады. Для этого есть собственники квартир. В городе 1 220 многоэтажек. Кто их должен делать? Сами собственники! Понятно, что есть заявки. Мы улучшаем архитектурный облик, но остальные дома мы не можем взять на себя.

Журналистка Евгения Ермакова спросили градоначальника о том, что костанайцы могут посчитать несправедливым выделение денег на ремонт одних домов и отказ менять фасад и кровлю на других.

- Я согласен, люди и на центральных улицах тоже должны делать ремонт за свой счет, но есть же облик города! - ответил аким. - Исходя из этих соображений, мы уже четвертый год проводим эту работу. И это очень правильно. Если посмотреть на другие города, все они делают центральные улицы. Это основные артерии нашего города, они не могут быть некрасивыми и неэстетичными, я так считаю! Ничего удивительного здесь нет, так получилось.

На совещании выяснилось, что обновлять фасады планируют не только в домах советской постройки. В списке есть дом № 45 в микрорайоне Аэропорт. На него по поручению акима области выделили 18 млн тенге. Казалось бы, построили 9-этажку всего несколько лет назад.

- Его в свое время не довели до ума, - пояснил Жундубаев. - Провели техническое обследование: краска выцвела, там с качеством были проблемы.

Аким Костаная обратил внимание на ремонт Шахматного клуба. Он отметил: есть договоренность сделать фасад до Дня города.

- Я понимаю, что есть срок по ремонту сетей, но работа по фасаду, который выходит на центральную площадь, должна быть выполнена, - отметил Жундубаев. - Внутренние работы до конца августа можно доделать, этим мы еще будем заниматься!

- Мы с подрядчиком переговорили, сделали график, до Дня города успеем, - ответил Искалиев.

Аким рассказал, что в воскресенье, 9 июля, он делал обход и не нашел возле Шахматного клуба ни одного рабочего, чем был возмущен.

- Имейте в виду - выходной у горожан, а у нас выходных не бывает, - сказал Жундубаев подчиненным. - Кто работает за деньги по договорным обязательствам, они должны работать, я так понимаю. Пусть ставят две, три смены. Я понимаю - один день отдохнуть и работать. А они 4 дня отдыхают вместе с вами.

Корреспондент «НГ» напомнил про дом № 80 по ул. Станционной. Там ОСИ делало ремонт по госпрограмме, жильцы обязаны были вернуть потраченные деньги. Выделяло их как раз ТОО «ЖКХ Ремонт». Но из-за разногласий жильцов работы остановились, теперь облицована только половина дома. А инициативная группа судилась с ликвидационной комиссией ТОО. Кто теперь будет доделывать эту многоэтажку? Жундубаев обещал разобраться.

- У нас программа по модернизации должна получить специализированную организацию, - напомнил заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ. - Сейчас у нас ТОО «ЖКХ Ремонт» в стадии ликвидации.

Радик Искалиев тут же добавил: прошло заседание экспертного совета при правительстве, ликвидация ТОО «ЖКХ Ремонт» отменяется. Чиновники ждут соответствующего постановления правительства.

- Это большое для города дело, я вам скажу, - прокомментировал эту новость аким. - Это тот оператор, который сможет проводить эти работы. И если, как вы говорите, есть проблемы с ремонтом, будем разбираться через это ТОО. Еще у нас, кстати, есть большая проблема с лифтами в городе. Не было механизма, который бы позволял нам их чинить. Сегодня этот оператор возвращается, мы сможем через него выделять финансирование. И многие вопросы сами собой снимутся. Обсудим это подробнее на следующем аппаратном совещании.