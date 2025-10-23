Заседание было назначено на сегодня, 23 октября. Однако ни истец в лице заместителя акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНОЙ, ни ответчик - председатель ОО "Правозащитного центра Костанайской области" Николай ГИНЬЯТОВ - в суд не пришли.

Фото из архива "НГ"

Напомним, Мусагазина посчитала клеветой публикации в Instagram, в которых закупки медицинского оборудования связали с ее именем. Сейчас по этому делу проходит бывший руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. 29 августа замакима заявила, что «манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону».

Сегодня в зале заседания присутствовали адвокат Наталья КИМ, представлявшая интересы Гульбарам Мусагазиной, участковый инспектор, а также наблюдатели от Казахстанского международного бюро по правам человека и коалиции наблюдателей Adal Sot.

Николай Гиньятов подал ходатайство о том, чтобы дело рассмотрели по месту жительства - в Аулиекольском районе.

- Ходатайство оставлю на усмотрение суда, - высказалась Ким. - Но хотелось бы рассмотреть здесь, поскольку дело было заведено в Костанае. Тому же участковому ездить в Аулиеколь... Ему не предоставляют ни транспорт, ни время. Поэтому если есть такая возможность, рассмотрите здесь, пожалуйста.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Так как дело завели в отношении Гиньятова, то это право ответчика, нарушать мы не имеем права, - сказал судья Азамат АЙТКУЖИНОВ. - Административное дело будет направлено для рассмотрения в Аулиекольский суд. По поводу участкового, я считаю - проблем нет, будет участвовать по видеосвязи.

Дата заседания в Аулиекольском суде пока не назначена.