Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Георгий ГОВОРОВ
Но журналистам новый санузел все-таки не покажут. Об этом в ответе на письменный запрос "НГ" сообщила заместитель акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА. Она также отметила, что до нее ремонта в этом кабинете не было более 9 лет.
- Кабинет является местом постоянного нахождения для выполнения трудовых обязанностей, - написала Мусагазина. - Ремонт не проводился более девяти лет, в результате чего состояние стен стало неудовлетворительным. С целью экономии бюджетных средств было принято решение выполнить покраску за свой собственный счет, что обошлось в 276 740 тенге.
Ранее редакция "НГ" сообщала о письме, автор которого утверждал, что ремонт в кабинете Мусагазиной проведен с нарушением строительных норм и мог угрожать безопасности работников акимата. Цитата из письма: "Самое пикантное в этой невероятной истории - идея с обустройством дополнительного санузла. Да, обыкновенного сортира. Спросите в чем тут подвох? А вы попробуйте установить унитаз в зале квартиры многоэтажного дома, где ближайший канализационный стояк в другом крыле здания. Если эта идея с установкой сортира была реализована, то прихоть одного человека несет реальную опасность для всех людей в этом здании".
Руководитель аппарата акима Костанайской области Мурат САНДЫБАЕВ 4 декабря сообщил, что в кабинете покрасили стены, "не нарушив единый стиль помещения", что "все санузлы в здании акимата установлены для общего пользования и находятся в общем доступе", "канализацию не реконструировали, а каких-либо дополнительных замен не производилось".
Однако сама Гульбарам Мусагазина обладает иной информацией. Вот что она ответила на прямой вопрос - есть ли в ее кабинете персональный санузел?
- После изучения возможности установки санузла и раковины выяснилось, что все необходимые коммуникации и разрешения имеются, за исключением самих сантехнических предметов, - написала замакима области. - В текущем году приобретен из собственных средств и установлен сантехником стандартный напольный керамический белый унитаз и раковина. При этом интерьер, мебель и аксессуары не изменялись, а на седьмом этаже здания акимата отсутствуют специализированные женские санузлы.
Гульбарам Мусагазина не раскрыла, во сколько ей обошлись белый унитаз и раковина. Она также не сообщила конкретный размер своей зарплаты, но уточнила, что иных источников дохода не имеет.
Из ответа Мурата Сандыбаева следовало, что костанайские журналисты не могут посетить кабинет заместителя акима и осмотреть проведенный ремонт, так как ее рабочее место является режимным помещением согласно секретному постановлению Правительства РК от 4 мая 2017 года.
Гульбарам Мусагазина объяснила, что ее кабинет стал режимным объектом, так как там оборудована секретная телефонная связь. Поэтому экскурсии возможны только при получении соответствующего доступа секретности.
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