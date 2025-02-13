В конце ноября 2024 года в редакцию "НГ" прислали письмо. Автор довольно пафосно рассказывал о том, что в кабинете некой чиновницы проведен нескромный ремонт. По контексту стало понятно, что речь идет о заместителе акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНОЙ. В должность она вступила в июле 2024 года. А спустя пару месяцев, по информации автора письма, решила поменять интерьер рабочего места, причем с нарушением строительных норм. Мы решили проверить, соответствует ли это действительности.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Сначала цитата из письма: "Самое пикантное в этой невероятной истории - идея с обустройством дополнительного санузла. Да, обыкновенного сортира. Спросите в чем тут подвох? А вы попробуйте установить унитаз в зале квартиры многоэтажного дома, где ближайший канализационный стояк в другом крыле здания. Если эта идея с установкой сортира была реализована, то прихоть одного человека несет реальную опасность для всех людей в этом здании. А беспокойства о затратах на мебель кажутся совсем пустяшными".

В ответе на письменный запрос "НГ" руководитель аппарата акима Костанайской области Мурат САНДЫБАЕВ 4 декабря сообщил: в кабинете Мусагазиной покрасили стены. Причем заплатила за это сама Гульбарам Гизатовна. Сколько денег на это ушло, в аппарате акима не знают и лишь отмечают, что "проведенные покрасочные работы не нарушают единый стиль помещения".

Согласно ответу на запрос "НГ", Гульбарам Мусагазина (на фото) сама заплатила за ремонт в ее служебном кабинете /Фото из архива "НГ"

- Все санузлы в здании акимата установлены для общего пользования и находятся в общем доступе, - заверил Сандыбев. - Реконструкция объекта канализации не проводилась. Интерьер не менялся. Каких-либо дополнительных замен не производилось. Мебель, находящаяся в кабинете Мусагазиной, не передвигалась и остается в ее кабинете.

И ответил на дополнительный вопрос "НГ":

- В течение двух последних лет ремонт в кабинетах других заместителей и самого акима не производился.

Ответом руководителя аппарата акима редакция поделилась с автором письма. Он назвал документ "циничной отпиской" и продолжил настаивать, что внутри произведен капитальный ремонт: "Устроен личный туалет, сток которого произведен с 7-го на 6 этаж, через кабинет 619. Это легко проверить. Там канализационного стояка не должно быть однозначно, так как по проекту здания он проходит в санузле напротив этого кабинета. То есть он проведен вопреки всем нормам и логике. Интерьер кабинета и комнаты отдыха изменены полностью".

Как такое проверить, особенно если в акимате все отрицают? В очередном запросе руководителю аппарата акима Костанайской области "НГ" попросила провести экскурсию по кабинетам заместителей акима. Например, журналист Асхат Ниязов не раз показывал рабочие места самых разных высокопоставленных чиновников. Чем наши-то хуже? Однако костанайским журналистам в доступе отказали, сославшись на... секретное постановление!

- В соответствии с постановлением Правительства РК от 4 мая 2017 года (секретно), кабинеты заместителей акима Костанайской области относятся к режимным помещениям, - сообщила 17 января и. о. руководителя аппарата акима Костанайской области Асия МАКСУТ. - Согласно постановлению Правительства РК от 28 октября 2021 года (ДСП), корреспонденты СМИ не относятся к лицам, имеющим право посещать режимные помещения. В связи с чем провести представителя «Нашей Газеты» не представляется возможным.

Такой ответ нас не устроил, и мы попросили комментарий у юриста прессозащитного фонда "Әділ сөз" Сергея УТКИНА. Он пояснил: постановление правительства, которое ограничивает доступ журналистов в кабинет акимата, по закону должно быть опубликовано и не может быть отнесено к данным для служебного пользования.

- В данном случае акимат даже не приводит название и номер правового акта, - отмечает Уткин. - Очевидно, что документ с грифом ДСП не может регулировать права и обязанности журналистов. А сведения, относимые к государственным секретам, прямо указаны в Законе «О государственных секретах».

"НГ" все-таки надеется, что в аппарате акима области согласятся развеять все сомнения и покажут нашим читателям кабинет на 7-м этаже в здании, которое содержится на их налоги.