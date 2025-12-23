Он также поделился с "НГ", что водители этой ночью ждали очереди 7 часов. Его ролик в Тикток о ситуации сейчас набирает популярность.

На запрос "НГ" с просьбой прокомментировать ситуацию отвечает пресс-служба Департамента госдоходов по Костанайской области:

По информации Департамента государственных доходов, средний грузопоток на АПП «Кайрак» за сутки составляет на въезд порядка 310- 320 АТС, на выезд 300- 310 АТС. В период с 8:00 ч. 21 по 8:00 ч. 22 декабря 2025 г. через АПП «Кайрак» проследовали на въезд 318 АТС, на выезд 300 АТС, что соответствует средним показателям пропускной способности АПП. Отмечаем, что видеосъемка скопления осуществлена по направлению выезда, при что фактически осуществлялся въезд. Основной грузопоток приходится на первую половину суток, что связано с практикой преждевоеменного прибытия на АПП со стороны УВЭД. Дополнительно сообщаем, что в период с 20:00 ч. 21 по 8:00 ч. 22 декабря 2025 г. проследовали на въезд- 116 АТС, на выезд- 131 АТС, что также свидетельствует о снижении интенсивности движения в ночное время. Вместе с тем, длина нейтральной полосы составляет порядка 800 м, что позволяет разместить не более 25- 27 грузовых АТС. В случае ожидания на протяжении 7 часов будет парализована деятельность АПП. Заполненность опер. зала вызвана единовременным запуском грузовых АТС по обоим направлениям. После проведения мониторинга и проверки документов опер. зал освобождается. Указанный процесс носит цикличный характер и повторяется в течении суток. По состоянию на 15:14 ч. 23.12.2025 г. заполненность соответствует установленным нормативам. Относительно тонирования рабочей зоны сотрудников сообщаем, что тонирование произведено в рамках придания эстетического внешнего вида и сокращения внешних контактов сотрудников с УВЭД. Тонирование не является нарушением действующего законодательства в области государственной службы. Все принимаемые решения основываются на принципах законности, справедливости, прозрачности, равенства всех участников контрольных процедур.